Kráľovná Alžbeta II. (95) tak vôbec po prvýkrát delegovala niektorú z bývalých úloh princa Harryho a Meghan Markle na iného člena kráľovskej rodiny.

Nezdá sa však, že by výmena Harryho za Kate niekomu prekážala, práve naopak. Športovci 40-ročnú vojvodkyňu z Cambridgea na štadióne v Twickenhame privítali s ováciami a keď si s nimi trochu zatrénovala, dokonca ju zdvihli do vzduchu, čo sa nebojácnej a energickej budúcej kráľovnej mimoriadne páčilo.

Teda, aspoň si to myslíme, súdiac podľa množstva zábavy, ktoré sa Kate odzrkadlovalo na tvári.

Len či to ťažko nepredýchal jej manžel, princ William, že jej musel niekto iný pri „zdvíhačke“ podopierať za zadok. Predsa len, nestáva sa často, že by mu na jeho celoživotnú lásku z univerzitných čias siahal niekto cudzí, a už tobôž nie iný muž.

I am so thrilled to become Patron of the @TheRFL and @EnglandRugby 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏉



Two fantastic organisations who are committed to harnessing the power that sport can have in bringing communities together and helping individuals flourish. pic.twitter.com/voctCHx7BA