Diana sa s princom Charlesom oficiálne rozviedla v roku 1996, no v spoločnej domácnosti už nežili niekoľko rokov predtým. Keď už kráľovská rodina, ale aj celý svet vedel, že ich manželstvo je v troskách, Diana začala oveľa viac cestovať a robiť veci, ktoré boli pre členov rodiny tabu. Jednou z takých vecí bolo napríklad aj odskočiť si do verejného fitnescentra. Kontroverzné fotografie princeznej v posilňovni vznikli v roku 1993 a okamžite obleteli celý svet.

Prečo išla Diana do verejného fitnescentra?

To, prečo Diana cvičila vo verejnom fitnescentre, nechápal ani samotný majiteľ. "Čo tam vlastne robila, keď nechcela byť zbytočne na očiach? Koľko žien cvičí s mejkapom?" odznelo v rozhovore pre britskú televíziu. "Diana veľmi dobre vedela, že si ju vo fitnescentre všimnú. Veľmi dobre vedela, čo robí," zdôrazňujú kráľovskí kritici aj po rokoch.

Leto pred smrťou trávila s DODIM AL FAYEDOM. Aj snímky z jachty, ako je šťastná v spoločnosti milenca, mali vzniknúť na objednávku. Zdroj: PROFIMEDIA

Nie je to však prvýkrát, čo sa objavili špekulácie, že Diana sa pozornosti médií nevedela nabažiť. Tina Brownová, bývalá redaktorka časopisu Vanity Fair, ktorá napísala kontroverznú knihu Diana Chronicles z roku 2007, tvrdí, že Diana mala s britskými médiami veľmi dobré vzťahy. V rozhovore pre kanadskú spravodajskú reláciu pred desiatimi rokmi uviedla, že Diana "skutočne chcela trochu súkromia, no zároveň nemohla odolať tomu, aby poskytla paparacom fotografie, po ktorých túžili." Brownová si je taktiež istá, že Diana paparacom prezradila, kedy a kde sa bude plaviť so svojím snúbencom Dodim na súkromnej jachte. "Odfoťte ma na lodi," cituje zosnulú princeznú Brownová.

Rozvod jej dodal odvahu

Členovia britskej kráľovskej rodiny musia dodržiavať prísne pravidlá a riadiť sa protokolom. Pre tých pravých „royalov", ktorí sa do rodiny už narodili, to nie je nič nezvyčajné. Avšak pre princeznú Dianu, ktorá sa do rodiny dostala až vydajom, to bol spočiatku jeden veľký boj. Prísny kráľovský protokol jasne hovorí, že odhalené kolená, plecia či nedajbože výstrih je pre akúkoľvek členku rodiny neprípustný. To sa však zmenilo, keď Diana a Charles ohlásili v roku 1996 rozvod.

Princezná Diana v roku 1996 na párty Vanity Fair ukázala odhalené ramená. Oblečené mala čierne krátke šaty, nehovoriac o výstrihu, z ktorého bol palác hore nohami. Zdroj: Princess Diana Archive

Svoje prednosti ukázala prvý raz v roku 1996 na párty Vanity Fair, ktorá sa konala v Londýne. Diana mala oblečené nádherné čierne šaty, ktoré jej nielenže odhalili kolená a plecia, ale aj hlboký výstrih, vďaka čomu sa nasledujúci deň ocitla azda vo všetkých časopisoch rovno na titulnej strane. To, či to Diana spravila s určitým zámerom alebo sa jej šaty jednoducho páčili, sa už nedozvieme. Princezná však aj roky po smrti zostáva najobľúbenejším členom britskej kráľovskej rodiny. Veď nie nadarmo dostala prezývku "princezná sŕdc".

