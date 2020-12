Nie je žiadnym tajomstvom, že členovia britskej kráľovskej rodiny musia dodržiavať prísne pravidlá a riadiť sa protokolom. Pre tých pravých „royalov", ktorí sa do rodiny už narodili, to nie je nič nezvyčajné. Avšak pre princeznú Dianu, ktorá sa do rodiny dostala až vydajom, to bol spočiatku jeden veľký boj. Diana sa musela naučiť, v akom poradí sa má s ktorým členom zvítať, ako ich oslovovať, ako sa na verejnosti správať a v konečnom dôsledku aj to, ako sa obliekať.

Kráľovské róby na rôzne podujatia už mala princezná zväčša dopredu nachystané, no na niektoré si musela s výberom oblečenia poradiť úplne sama. Prísny kráľovský protokol jasne hovorí, že odhalené kolená, plecia či nedajbože výstrih je pre akúkoľvek členku rodiny neprípustný. To sa však zmenilo, keď Diana a Charles ohlásili v roku 1996 rozvod. Dvojica sa však odcudzila už oveľa skôr a v spoločnej domácnosti nebývali údajne dva roky.

Diana sa po rozvode cítila ako nový človek. Svoje prednosti ukázala prvý raz v roku 1996 na párty Vanity Fair, ktorá sa konala v Londýne. Diana mala oblečené nádherné čierne šaty, ktoré jej nielenže odhalili kolená a plecia, ale aj hlboký výstrih, vďaka čomu sa nasledujúci deň ocitla azda vo všetkých časopisoch rovno na titulnej strane. Jej novému štýlu fandili ľudia z celého sveta a novú Dianu si okamžite zamilovali. Pozrite si jej najodvážnejšie outfity v našej galérii.

