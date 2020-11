Niet človeka, ktorý by filmovú klasiku Sám doma s legendárnym Kevinom nevidel! Film mal premiéru 16. novembra 1990 a zinkasoval viac ako 470 miliónov dolárov. Čo robia po 30 rokoch herci a ako sa zmenili?

Hlavnou postavou príbehu bol v tom čase iba 10-ročný herec Macaulay Culkin. Svojej úlohy malého Kevina, ktorého najskôr zabudli rodičia doma a o rok neskôr sa stratil v New Yorku, sa zhostil dokonale. Od roku 1997 do roku 2012 sa mnoho producentov chytilo rovnakého deja no s inými hercami, avšak ani jeden z týchto filmov nemal taký úspech ako originál. Podľa britského denníka Daily Mail tvorcovia k 30. výročiu chystajú veľký comeback, v ktorom si má zahrať aj Culkinov mladší brat.

Macaulay Culkin (40) ako Kevin

Za rolu Kevina zinkasoval ako 10-ročný milióny a zahraničné médiá ho doteraz označujú za najväčšiu detskú hviezdu 90. rokov. Rovnako ako väčšina z nich, ani mladý Macaulay svoju slávu nezvládol a z verejného života sa časom úplne stiahol. Keď sa predsa len objavil na ulici, bol schudnutý a bledý a podľa nepotvrdených informácií si prešiel aj drogovou závislosťou. V roku 2013 založil kapelu s názvom Pizza Underground, s ktorou odohral niekoľko koncertov po USA a Veľkej Británii.

Šibal Kevin vo filme Sám doma. Zdroj: Youtube

