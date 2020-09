Jej odvaha zmení svet! Tak znel slogan mimoriadne úspešného amerického seriálu o princeznej bojovníčke Xene, ktorý sa začal v USA vysielať pred 25 rokmi. Hlavnú postavu si v ňom zahrala novozélandská herečka Lucy Lawless, ktorú si diváci budú spájať so Xenou už naveky.

Len málokto by si nepamätal antickú bojovníčku z čias dávnych bohov, náčelníkov a kráľov. Lucy Lawless sa so svojou postavou vžila až na toľko, že si so sebou v aute nosila meč Xeny, aby vo voľnom čase mohla trénovať. Seriál sa za krátky čas stal mimoriadne úspešným a vysielal sa až v 108 krajinách 6 rokov. Za ten čas si diváci na predstaviteľku Xeny zvykli natoľko, že si ju v inej úlohe ani nevedeli predstaviť.

Vedeli ste napríklad, že si rodáčka z Nového Zélandu zahrala napríklad vo filme Spiderman (2002) alebo v seriáli Spartakus (2010 - 2013)? Ten bol dokonca nabitý poriadnou dávkou erotiky a nahé scény boli súčasťou každej odvysielanej časti. Výnimkou nebola ani Lucy, ktorej nahé scény nerobili žiadny problém a pred kamerou išla úplne donaha.

Lucy počas svojej kariéry stvárnila vyše 70 rôznych rolí, najväčšiu slávu jej však priniesla postava Xeny. „Pre ľudí budem navždy bojovníčka Xena,“priznala pre britský Daily Mail. „S predstaviteľkou Gabriely sme natáčali stále spolu, až som mala pocit, že Xena je lesba,“ povedala až po poslednej klapke v roku 2001. Televízia NBC plánovala bojovníčku opäť prebrať k životu a nakrútiť ďalšie časti.

Z neznámych dôvodov však tieto plány stroskotali a podľa mnohých divákov by pokračovanie Xeny nebolo ani zďaleka také úspešné ako pôvodný seriál. 52-ročná herečka má už aj tak vrchol svojej kariéry dávno za sebou, je rozvedená a popri menších filmových rolách sa venuje najmä svojim deťom, ktoré má z predchádzajúcich dvoch manželstiev.