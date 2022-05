Milionársky pár Carmen a Robert Geissenovci prídu už o pár hodín na Slovensko! Denník Plus JEDEN DEŇ zistil detaily ich cesty. Prejdú rôzne kúty Slovenska, takže ich môžete stretnúť aj vy. Ak sa vám to podarí, máte šancu s nami vyhrať!

Majú radi peniaze, luxusné dovolenky a neberú si servítku pred ústa. Rodina nemeckých milionárov Geissovcov z reality šou, ktorá sa vysielala aj na našich obrazovkách, už tento týždeň zavíta na Slovensko.

Pozval ich minister Sulík po tom, ako sa stretli na výstave v Dubaji. Geissovci sa totiž prišli pozrieť aj do slovenského pavilónu a boháčom sa naše exponáty obzvlášť páčili. Robertovi učarovalo unikátne vodíkové auto a vracali sa aj za tradičnými bryndzovými haluškami.

Sulík využil situáciu, a keď boli spokojne „napapaní“, pozval ich na Slovensko. Podarená rodinka k nám priletí už dnes. Podľa našich informácií sa jej program začne cez víkend v sobotu so županom Bratislavského kraja Jurajom Drobom. Mali by sa stretnúť aj s ministrom Richardom Sulíkom. Na Slovensku sa zdržia celý týždeň, počas ktorého by mali nakrútiť jednu epizódu svojej reality šou.

Ako vyhrať vďaka Geissenovcom?

Geissenovcov môžete stretnúť v rôznych kútoch Slovenska - od Bratislavy až po Vysoké Tatry. Pozrú si prírodné krásy, starobylé historické miesta a mestá, budú obdivovaťdrahé kone a vyskúšajú adrenalínové atrakcie.

Ak ich uvidíte, odfotografujte sa s nimi a pošlite nám zábery! Tri najzaujímavejšie fotografie odmeníme kozmetickým balíčkom.

Foto s kontaktom na vás pošlite na mail [email protected] alebo poštou na adresu Denník Plus JEDEN DEŇ, News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B ROSUM, 832 15 Bratislava do pondelka 16. mája.

Anketa Pôjdete sa pozrieť na Geissovcov? Áno, to by bolo super! 20% Nie, veľmi ma nezaujíma vidieť ich naživo. 80% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: