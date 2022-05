GEISSOVCI ukázali, ako vyzerala ich cesta na SLOVENSKO! FOTO z tryskáča: Na palube bolo veselo! ×

Rodinka nemeckých milionárov je na Slovensku veľmi populárna! Od príletu si už stihli pozrieť krásy nočnej Bratislavy, nasledujúci deň sa vybrali na Devínsky hrad a do NRSR a v Pezinku ich čakalo asi tisíc nadšencov. V nedeľu sa po bohatých raňajkách vybrali na Slovakia Ring v Orechovej Potôni, kde si vyskúšali, aké je to sedieť v profesionálnom pretekárskom aute. Ako to však vyzeralo počas ich cesty na Slovensko? Nuž, v lietadle mali poriadne veselo!