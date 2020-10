Herečka Shannen Doherty alias Brenda z kultového seriálu Beverly Hills 90210 bojuje s rakovinou prsníka už roky. Napriek tomu, že sa jej z nej podarilo vyliečiť, zákerná choroba sa vrátila a udrela v plnej sile. Herečka je aktuálne v poslednom štádiu rakoviny, no svoj boj o život rozhodne nevzdáva.

Romantické biele šaty, piesok a západ slnka. Herečka Shannen Doherty zverejnila v uplynulých dňoch na sociálnej sieti dych berúce zábery, v ktorých sa ukrýva omnoho viac, ako je viditeľné na prvý pohľad. Hviezda seriálu Beverly Hills 90210 začiatkom roka oznámila, že sa jej znova vrátila rakovina prsníka a udrela v plnej sile. Metastázy sa rozšírili do celého tela a lekári jej už nedávajú veľkú nádej na dlhý a spokojný život.

Napriek tomu, že je to pre Shannen ťažký boj, nevzdáva sa. Ako sama uviedla v mnohých rozhovoroch, ešte nie je pripravená zomrieť a potrebuje žiť. S rakovinou sa tak rozhodla vysporiadať po svojom a okrem liečby, ktorá by jej mala predĺžiť život, si začala užívať každý moment. Svoju popularitu a postavenie sa rozhodla využiť pre niečo dobré a napriek tomu, že sama bojuje, rozhodla sa pomôcť a podporiť v boji s rakovinou aj ostatných.

"V našom boji proti rakovine prsníka je zásadné povedomie, opora a získavanie finančných prostriedkov. Zdieľam svoju osobnú cestu v nádeji, že viac upriamim pozornosť na túto chorobu a že budem pokračovať v spojení s mojou rodinou. Nejde o to byť bojovníkom alebo pozostalým. Ide o to, aby ste naďalej žili a prosperovali aj s rakovinou. Neustále sa inšpirujem príbehmi, s ktorými sa so mnou podelilo toľko z vás. Máte môj obdiv, lásku a podporu. Áno, sme silní. Sme tiež len ľudia, ktorí majú ešte stále čo robiť a dosiahnuť... a môžeme," uviedla na sociálnej sieti, aby podporila aj ďalších v boji o život.

