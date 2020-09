FOTO Brada Pitta a jeho zvodnej milenky: Angelina, na takýto flirt sa radše nepozeraj!

Vzťah Brada Pitta a Angeliny Jolie po tom, čo sa rozviedli, nebol ideálny, no teraz to vyzerá, akoby 56-ročný herec vyhlásil svojej manželke vojnu! Podľa nemenovaného zdroja, na ktorý sa odvoláva britský denník The Sun, priviedol Pitt svoju mladú milenku Nicole na zámoček Miraval schválne.