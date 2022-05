WA 18 Londýn - Americká speváčka, skladateľka a herečka Olivia Rodrigo si preberá cenu pre najlepšiu medzinárodnú pieseň roka za skladbu Good 4 U počas odovzdávania hudobných cien Brit Awards 2022 v Londýne v utorok 8. februára 2022. FOTO TASR/AP Olivia Rodrigo on stage after winning international song of the year at the Brit Awards 2022 in London Tuesday, Feb. 8, 2022. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

Zdroj: Joel C Ryan