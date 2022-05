Madonna v spolupráci s digitálnym umelcom Beeple vydali sériu trojice NFT s názvom Mother of Creation (Matka stvorenia). To, že speváčka sa aj vo svojich 63 rokoch prezentuje na sociálnych sieťach ako pobláznená tínedžerka, nie je žiadnym tajomstvom a jej polonahé fotografie už medzičasom obleteli celý svet. Teraz však svoju "umeleckú stránku" posunula na akýsi vyšší level. V animáciách jej totiž z vagíny rastie strom a vylietavajú motýle. Akokoľvek bizarne to môže znieť, celý projekt slúži na dobrú vec.

Súčasťou projektu sú tri animácie. Prvá dostala názov Matka prírody. Hneď v úvode môže fanúšikov prekvapiť detailný záber na jej vagínu, z ktorej rastie strom. Druhá animácia dostala názov Matka evolúcie. V hlavnej úlohe je opäť jej vagína, z ktorej najskôr vyletia motýle a neskôr celá smršť hmyzu. No a do tretice to najhoršie, v poslednej animácii s názvom Matka techniky jej vychádzajú z pošvy krvavé stonožky.

