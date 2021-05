Šesť rokov po tom, čo sa Freddie s rodinou presťahovali do Británie, zahľadel sa do mladučkej Mary Austin. Blonďatá predavačka mu sympatie opätovala a okamžite sa do seba zamilovali. Skupine Queen sa medzitým začalo dariť a výstredný spevák svoju milovanú ženu požiadal o ruku.

Rami Malek ako Freddie Mercury v novom filme "Bohemian Rhapsody" Zdroj: profimedia

Keď sa však s kapelou vybral na turné, uvedomil si, že sa mu v skutočnosti páčia muži. Vrátil sa domov a snúbenici oznámil, že je asi bisexuál. "Ty nie si bisexuál, ty si gay," odvetila mu Mary, ktorá už dlhšiu dobu tušila, že niečo nie je v poriadku. Každý by očakával, že po takejto udalosti sa odcudzia a viac sa už stýkať nebudú.

Opak bol však pravdou a stali sa nerozlučnou dvojicou. Freddie "láske svojho života" kúpil dom hneď vedľa toho svojho, aby ju mal vždy nablízku. Aj keď sa nikdy nevzali, vždy ju bral ako svoju manželku a nikdy sa ju nikomu nepodarilo nahradiť.

S Mary Austinovou mal do konca svojho života nádherný vzťah. Zdroj: Everyday Vintage

"Je jedinou priateľkou, ktorú mám, okrem Mary nechcem nikoho. Pre mňa je mojou manželkou. Pre mňa sme manželia. Dôverujeme si a to je všetko, čo potrebujem," vyhlásil raz v rozhovore spevák. Mary ho dokonca údajne požiadala, aby jej spravil dieťatko. On to však odmietol a povedal jej: "Milujem ťa, ale už sa nedokážem s tebou milovať."

