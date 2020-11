Od smrti frontmana Queenu už uplynulo takmer 30 rokov. Freddieho viac než vlastná smrť trápilo to, že jeho pesničky a celková tvorba zostanú nedokončené. Rozlúčku so životom preto nestrávil na bujarých večierkoch, ktoré mal tak veľmi v láske. Namiesto toho sa „zabarikádoval“ doma, kde sa o neho staral milujúci partner Jim Hutton.

V poslednom štádiu choroby Freddie len málokedy chodieval na vzduch. Britský denník Mirror však zverejnil fotografiu, ktorá zachytáva speváka pred jeho domom. Záber, na ktorom je vychudnutý na kosť s veľkou košeľou a okuliarmi, je zo septembra roku 1991 - čo bolo iba pár týždňov pred jeho smrťou. „Freddie chcel, aby bol jeho život normálny. Keď nespieval, čo bolo zriedkakedy, išiel sa na chvíľu prejsť,“povedal ešte v roku 2013 gitarista Queenu Brian May.

Kaderník Jim Hutton bol Mercuryho posledným partnerom. Zdroj: feelnumb.com

Spev bol pre Freddieho vždy na prvom mieste. Azda aj preto napísal ešte pred smťou pieseň Show Must Go On, čo v preklade znamená „šou musí pokračovať“. Freddie zomrel 24. novembra 1991 na komplikácie spojené s AIDS.

