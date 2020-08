Ostro sledovaný rozchod akoby nemal konca! Od roku 2016 bojuje Pitt s Angelinou o opatrovníctvo detí, keďže každý z nich by ich chcel mať výlučne pre seba. Angelina však najnovšie vyhlásila, že chce, aby bol sudca John W. Ouderkirk nahradený niekým iným. Žiadosť už podala aj na Najvyššom súde v Los Angeles. Podľa Angeliny je sudca Kirk počas súdneho procesu „zaujatý, čo vyvoláva pochybnosti“ a má problém zostať „nestranný“, čiže k obom stranám pristupovať rovnako.

V novom podaní sa uvádza, že počas konania sudca údajne nezverejnil prípady, ktoré preukázali súčasný, prebiehajúci a opakovaný vzťah medzi sudcom a právnym zástupcom Brada Pitta. "Toto je úbohá rana od Angeliny a typická taktika zastavenia, ktorú používajú ľudia, ktorým sa nepáči, ako sa prípad odohráva," povedal rodinný priateľ pre The Sun.

Podľa britského denníka naštvala týmto krokom herca natoľko, že jej poslal drsný odkaz. „Zašla si priďaleko, deti budú moje,“ odkázal jej Pitt, ktorému pravdepodobne zveria deti do opatery. Z tohto výsledku by Angelina rozhodne nadšená nebola, najmä po klebetách, ktoré sa po ich rozvode začali šíriť.

Angelina s deťmi počas návštevy Paríža Zdroj: GettyImages

Už dlhšie sa pošuškávalo, že za rozvod prominentnej dvojice môže práve konflikt na palube lietadla medzi Pittom a ich, v tom čase, 15-ročným synom Maddoxom. Herec mal pod vplyvom alkoholu použiť proti synovi fyzické násilie, časť konfliktu je údajne zaznamenaná aj na kamerových záznamoch. Pitt sa dokonca pre fyzické násilie dostal aj do hľadáčika FBI. "Od Pitta som odišla pre dobro rodiny a blaho svojich detí. Bolo to správne rozhodnutie. Aj naďalej sa sústredím hlavne na to, aby sa z toho dostali," povedala pôvabná herečka.

