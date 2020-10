Hoci sa britský krimi seriál Dempsey a Makepeaceová vysielal ešte v 80. rokoch 20 storočia, zabudnúť sa naň nedá. Glynis Barber (64) ako detektívka Harriet Makepeaceová a Michael Brandon (75) ako poručík James Dempsey si totiž svojimi výkonmi a charizmou získali množstvo televíznych divákov. No spoznali by ich aj dnes?

Pochopiteľne, obom pribudlo zopár vrások, no s vekom nebojujú a stále majú šmrnc! Glynis, ktorá v októbri oslávi 65 rokov, pôsobí na fotografiách, ktoré uverejňuje na svojom profile na sociálnej sieti, veľmi prirodzene a šťastne. Rozhodne aj vďaka rodine! Ako je známe, vydala sa hneď dvakrát. Jej prvým manželom bol Paul Antony-Barber (od 1976–1979) a od roku 1989 Michael Brandon, s ktorým sa zoznámila na natáčaní. Že je vám to meno povedomé? Má byť prečo.

Medzi dvojicou to zaiskrilo aj v súkromí. Zdroj: archív

Zamilovala sa totiž do svojho kolegu Dempseyho, ktorý bol predtým tiež už raz ženatý. S Lindsay Wagner (od 1976–1979). No to je už dávnou minulosťu a dodnes tvorí stabilný pár práve so seriálovou Harriet. A výsledkom ich lásky je aj ich syn Alexander (27).

Anketa Pamätáte si na tento seriál? Áno, jeden z mojich obľúbených 99%

Nie, nič mi to nehovorí 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Glynis starne s noblesou, no pozrite si, aké zákroky podstúpili iné svetoznáme celebrity (na videu)

Mohlo by vás zaujímať: