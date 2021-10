Britská diva Adele (33) je niečo ako mýtický kráľ Midas - čoho sa chytí, to premení na zlato... a najviac paradoxne ryžuje na vlastnom utrpení. Hold, ako sa hovorí, keď vám život naservíruje citróny, spravte si citronádu. A Adele umenie vytrieskať z bolesti a smútku čo najviac doviedla k dokonalosti.

Speváčka Adele má skrátka imidž vážnej a večne nešťastnej ženy, ktorá sa vo svojich hlbokých piesňach a melancholických textoch vyznáva zo svojich emócií.

Najlepším príkladom je Adelin nový singel s názvom "Easy On Me", ktorým ukončila šesťročnú kariérnu pauzu. Presne o mesiac, teda 19. novembra, má vyjsť jej štvrtý štúdiový album s názvom 30, na ktorom začala pracovať krátko po rozvode so Simonom Koneckim (47).

V novej piesni, ktorá okamžite ovládla rebríčky hitparád a obletela svet, si Adele vylieva ubolenú dušu - ako sa zdá, presne to chcú jej fanúšikovia počuť. Singel vyvolal absolútny ošiaľ. Ako sama tvrdí, naspievala ho pre svojho syna Angela, ktorého na striedačku vychováva s exmanželom Simonom, aby raz pochopil, prečo sa rozhodla ukončiť vzťah s jeho otcom.

"Chcem, aby môj syn videl, že milujem a som milovaná," uviedla k dôvodom, pre ktoré podala žiadosť o rozvod. "Som na ceste za svojím šťastím," vysvetlila.

Schudla desiatky kíl a zhodila aj starosti

