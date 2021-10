Speváčka Adele nevyrastala v úplne ideálnych podmienkach. Už, ako malé dievčatko sa s mamou a sestrou často sťahovali a tak sa Adele utiahla do svojho sveta hudby a spevu. Hudba jej učarovala na toľko, že spolu so speváčkami Leonou Lewis a Jessie J. BRIT School for Performing Arts & Technology. Prvý úspech zaznamenala v roku 2004, keď mala len 16 rokov. V tom čase vydala svoju prvú nahrávku s názvom „Hometown Glory“, ktorú aj sama zložila. Aby sa zviditeľnila a svetu ukázala svoj talent vystupovala v londýnskych krčmách.

Adele s jej exmanželom Simonom Koneckim. Zdroj: Kevin Mazur

Kariéra sa jej však rozbehla až štyri roky po ukončení školy. Prvú zmluvu na nahratie albumu však podpísala už v roku 2006. Album 19, bol pomenovaný podľa veku, v ktorom skladala piesne pre tento album a dostal sa na číslo jeden v britských rebríčkoch. The Times Encyclopedia of Modern Music nazvala album 19 ako dôležitú blue-eyed soul nahrávku. 14. januára 2008 vydala svoj druhý singel, „Chasing Pavements“, dva týždne pred jej debutovým albumom, 19. Pieseň sa vyšplhala na druhé miesto britského rebríčku a udržala sa tam štyri týždne. V tom čase prišli aj prvé nominácie a ocenenia. Už v roku 2009 vyrazila speváčka na svoje prvé svetové turné a získala prvé dve ceny Grammy, čím jej popularita ešte vzrástla. Svojim vzhľadom však nikdy svet neupútala, hovorila sa o nej ako o tej veľkej so silným hlasom, čo však Adele dlho roky neriešila a vyhlasovala, že miluje každý kilogram na svojom tele. Napriek tomu ju za tučnú označil dokonca aj spevák Elton John.

Adele Zdroj: Getty Images

Najväčší úspech však zaznamenali až jej skladby z roku 2001 „Someone like You“ a „Rolling in the Deep“, ktoré sa mesiace držali na prvých priečkach hitparád. Zatiaľ však, čo sa jej v kariére darilo a na jej konte postupne pribúdali hriešne sumy, jej osobný život až taký šťastný nebol. V roku 2016 sa síce vydala za svojho dlhoročného partnera Simona Koneckeho, no ich manželstvo vydržalo len dva roky. V roku 2019 sa Adele rozhodla nefunkčný vzťah ukončiť rozvodom. Britská speváčka a držiteľka niekoľkých cien Grammy musela v rámci súdneho vyrovnania s manželom súhlasiť s doživotnou mlčanlivosťou o ich partnerskom, rodinnom a aj manželskom vzťahu. Adele nielenže nesmie o ich vzťahu hovoriť pred médiami, Simon ju zaviazal aj k tomu, že ich súkromie a detaily vzťahu nebudú nikdy témou jej textov a piesní.

Ukončenie nefunkčného vzťahu ju však nakoplo aj k celkovej zmene životného štýlu. Koncom roka 2019 sa Adele zaťala a začala chudnúť. Dnes má speváčka o 50 kilogramov menej, je sexi a v jej živote sa objavil aj nový muž, po ktorého boku žiari šťastím, čo sa odrazilo aj na jej najnovších záberoch v magazíne Vogue. Jej premena zo šedej bacuľatej myšky doslova uchvátila svet a speváčka sa dnes môže pochváliť nie len sexi postavou, výstavným dekoltom, ale aj zdravším a odolnejším telom, čo bol podľa jej slov hlavný dôvod jej chudnutia. Jej talent a cieľavedomosť jej však okrem prvých priečok v hytparádach zabezpečili aj prvú priečku v zozname najbohatších britských speváčok. Odhadovaná čistá hodnota jej majetku bola v roku 2020 neuveriteľných 150-miliónov libier. V najbližšej dobe však Adele plánuje vydať svoj ďalší album, čím hodnota jej majetku pravdepodobne ešte vzrastie.

