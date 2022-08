Bolo to super! Cirkus milujem odmalička! Herečka Hana Gregorová, ktorá cez víkend oslávi sedemdesiatku, bola nadšená, že mohla žiť v cirkuse a hneď s principálom. A čo na to mladý priateľ Ondřej Koptík (37)? Gregorová to povedala jasne...

Viete si predstaviť Hanu Gregorovú ako milú dobrú dušu cirkusu, ktorá miluje principála a stará sa o jeho dvoch synoch? A celé to z úzadia riadi a organizuje? Áno, vidí sa vám to možné? Vidíte, aj herečka je z toho nadšená. "V detstve som si veľmi priala jazdiť s cirkusom. Keď prišiel do Bratislavy, chodila som s rodičmi takmer na každé predstavenie," priznala českému Pestrému světu. "Aj s deťmi som chodila do cirkusu - v Prahe na Letnú alebo na výstavisko," dodala.

Kedysi sa Gregorová s Koptíkom rada predvádzala v spoločnosti. Teraz ich spolu príliš nevídať. Zdroj: Profimedia

"Dnes to už nie je ono, cirkus sa borí s problémami pre nedostatok peňazí a večné protesty ochrancov zvierat. Keby sa všetky zvieratá v prírode mali tak ako v cirkusoch, tak je to fajn," neodpustila si kritiku.

Napriek tomu všetkému ste určite pochopili, že hoci Hana Gregorová cirkus miluje, žiadne kočovanie a akrobacia jej nehrozí! Život cirkusákov si vyskúšala v novm filme Cirkus Maximum. Nakrúcala ho vlani a do českých kín ide teraz v októbri.

Čo Hana Gregorová nezvládla a čo prezradila o priateľovi Ondřejovi Koptíkovi? Čítajte ďalej!