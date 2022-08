Keď sa Hana Gregorová na druhej svadbe svojho syna Ondřeja Brzobohatého v roku 2016 objavila s o 32 rokov mladším priateľom, všetkým vyrazila dych. Ich láska následne prešla mnohými skúškami. Dvojica sa dokonca rozišla a Koptík vtedy začal zverejňovať detaily z ich sexuálneho života a o Hane skladal perverzné básničky. Herečka ho prekvapivo nakoniec vzala na milosť a dali sa opäť dokopy. S mladým „kolouškom”, ako ho v Česku prezývajú, absolvovali niekoľko dovoleniek a pravidelne sa ukazujú aj na spoločenských akciách. No keďže sa už dlhšie bok po boku nikde neukázali, začalo sa šuškať, že sa možno zas rozišli.

Hana Gregorová na zábere so svojim synom Ondrejom. Zdroj: hana/facebook

„Nie je to pravda, to je všetko,“ odpovedala nedávno Gregorová pre český Showtime. „Ja sa nepotrebujem ukazovať a ani to nechcem. A keď o mne niečo napíšu, čo mám robiť? Som vo svojej sedemdesiatke asi atraktívna, že o mne tak píšu,“ dodala. To, že sú stále spolu, potvrdzuje aj fakt, že Koptík sa zdržiava v jej dome v maďarskej Rajke. A kým Gregorová natáča pokračovanie jojkárskeho seriálu Hranica, Ondřej sa zamestnal v miestnej reštaurácii.

Koptík je otcom dvoch detí, ktoré má s prvou manželkou, a keďže musí platiť alimenty, zrejme aj to ho donútilo, aby sa zamestnal. Ondřej pracuje ako čašník a okrem toho, že veľa času trávi za barom, roznáša nápoje po prevádzke či vonkajšej terase. Utiera stoly a práca mu ide od ruky. „S Ondrom je zábava, je to fajn kolega, dobre sa s ním robí,” prezradili nám ľudia z podniku.

Šichtu mal aj v stredu. Keď prišiel na terasu a niekto ho oslovil, s hosťom sa porozprával a nešetril úsmevom. A keďže Ondřej je fajčiar, menšia fajčiarska pauza počas zmeny nemohla chýbať. No potom sa hneď vrátil do práce a ostal v nej ešte dlho po záverečnej.

