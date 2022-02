Film mal premiéru v roku 1987. Zarobil 200 miliónov dolárov a úspešný bol aj soundtrack s hitmi ako She’s Like the Wind či The Time of My Life. Žiaľ, hlavný hrdina Patrick Swayze sa oslavy 35 rokov filmu nedožil. Zomrel v septembri 2009 vo veku 57 rokov. Svojej hereckej kolegyni Jennifer tak už nikdy nebude môcť zopakovať slávnu vetu z filmu: „Baby nebude sedieť v kúte.“

Zdroj: Movie Stills DB

Okrem Baby a Johnnyho si však fanúšikovia filmu isto spomenú aj na ďalšie postavy kultovej snímky ako egocentrickú sestru filmovej Baby Lisu či krásnu tanečnicu Penny. Pozrite sa s nami na premeny hlavných hrdinov, ktorí pritiahnu divákov k televíznym obrazovkám aj po 35 rokoch.

