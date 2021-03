V roku 2019 k tomu prispel aj dokument s názvom „I Am Patrick Swayze“ (Som Patrick Swayze), ktorým si Hollywood uctil spomienku na tohto velikána. Životopisné televízne dielo, ktoré malo premiéru symbolicky 18. augusta, teda v deň Swayzeho narodenín, však obsahovalo aj informácie, ktoré možno mali zomrieť spolu s Patrickom.

Lisa Niemi (63), vdova po Swayzem, sa svetu zverila s trápením, ktoré herec zažíval ešte v detstve a ktoré ho poznačilo na celý život. Patricka vraj až do 18 rokov fyzicky týrala jeho vlastná mama, choreografka a známa perfekcionistka Patsy († 86). Práve na jej hodinách tanca sa Swayze so svojou životnou láskou. Keď sa však tieto informácie dostali k Swayzeho bratovi Seanovi, vybuchol od hnevu.

Sean Swayze, brat zosnulého Patricka Swayzeho. Zdroj: YouTube

Lisu, ktorá sa v roku 2014 opätovne vydala, označil za zlatokopku. „S tým kusom ho*na už nemáme nič spoločné,“ zareagoval Sean na Lisine slová, pričom dodal, že v rodine Swayzeovcov k domácemu násiliu nikdy nedošlo.

Exmanželka a vdova po Swayzeym Lisa Niemi v novom dokumente porozprávala o spoločných trápeniach. Zdroj: Profimedia

Naopak, ďalšie šokujúce informácie o týraní Patricka v jeho posledných dňoch sa objavili práve v spojitosti s Lisou. Tá vraj svojho chorého manžela, ktorý zomrel 14. septembra v roku 2009 na rakovinu pankreasu, väznila v jeho losangeleskom dome a už z aj tak ťažkého života mu robila nočnú moru. „Miloval ju z celého srdca, ale ku koncu to bol už aj vzťah plný nenávisti,“ uviedol zdroj z hercovho okolia, ktorého citoval portál Radar Online.

Matka Patricka Swayzeho Patsy. Zdroj: Profimedia

Nebolo to však po prvýkrát, čo 34-ročné manželstvo prechádzalo obrovskou krízou. V dokumente I Am Patrick Swayze Lisa opísala Swayzeho hrôzostrašný boj s alkoholom.

„Musela som sa od neho na rok odsťahovať. Niekto by totiž zomrel, buď on, alebo ja,“ opísala so slzami v očiach Lisa. Vždy predtým, než svojho manžela navštívila na jeho ranči, na ktorom po jeho smrti rozprášili hercov popol, si poplakala – a až tak vošla dnu. Dvojica sa vraj dlho pokúšala o dieťa, Lisa však niekedy okolo roku 1990 – keď v kinách bodoval Swayzeho film Duch – potratila.

Patrick Swayze Zdroj: Profimedia

Prečítajte si aj: