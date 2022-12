Vianoce sú dlhé roky aj obdobím hojnosti. Lenže kedysi naši predkovia a aj my ako mladí sme cez rok nejedli toľko ťažkých jedál, dopriali sme si ich iba cez sviatky. Je to pravda?

- Myslím si, že Vianoce alebo aj hocijaké iné sviatky u nás už nie sú iba obdobím hojnosti, ale aj časom plytvania. To by sme mali zastaviť.

Mnohí si na Vianoce doprajú priveľa ťažkých jedál, sladkostí a alkoholu. Čo zo sviatočných dobrôt nám škodí najviac?

- Nezabúdajme, že aj cez sviatky máme iba jeden žalúdok. Takže množstvo jedla by nemalo výrazne prekračovať množstvo, ktoré zjeme počas bežných dní v roku. Mali by sme sa skôr sústrediť na kvalitu a pohodu pri stole. Tí, ktorí majú povinné diéty pri chronických ochoreniach, by nemali porušiť pravidlá ani cez sviatky, aby na to nedoplatili návštevou pohotovosti.

Niekto povie, že zemiakový šalát bez majonézy nie je ono a ryba či rezeň musia byť vyprážané. Dá sa pripraviť jedlo diétnejšie, ale rovnako chutne?

- Všetko je o zvyku. Aj majonézový šalát môže byť len s kyslou smotanou, vyprážaná ryba sa dá vymeniť za lososa. Rovnako prehnane sladké zákusky sa dajú nahradiť. A samozrejme netreba to preháňať ani s alkoholom a nemali by sme priveľa nefajčiť!

Je riešením napríklad predvianočný pôst, po ktorom si môžeme pri sviatočnom stole viac dopriať?

- Predvianočný pôst a tiež pôst pred Veľkou nocou je vlastne očistou organizmu, ktorá dobre padne každému.

Vianoce lákajú k hodovaniu. Pozor však, aby sa neskončili zdravotnými ťažkosťami. Zdroj: profimedia.sk

Určite je pár zásad, ktoré treba pri vianočnom hodovaní dodržať, aby nám nebolo po sviatkoch ťažko...

- Tou najdôležitejšou zásadou a prevenciou je striedmosť. Viac už potom ani nepotrebujete...

Nielen na Vianoce by sme mali myslieť na zdravé stravovanie. Na čo treba pamätať po celý rok?

- Na zdravie, ktoré nie je samozrejmosťou. Treba sa o seba starať, byť k telu ohľaduplný, mať sa zdravo rád.

Pribúdajú vám pacienti s gastroenterologickými problémami, ktoré spôsobilo nesprávne stravovanie?

- Nesprávne stravovanie je skôr akútnym problémom u pacientov. Ale prirodzene, môžu si ním neskôr „uhnať“ aj ochorenie, ktoré je potom problémom, a to už je horšie. Vždy platí, a to nielen z ekonomického hľadiska, že najlepšia je prevencia.

