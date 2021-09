Súčasťou rannej šou je aj súťaž "Vstávaj a vyhraj", kedy musí divák zdvihnúť telefón a vzápätí povedať vopred určené slovo. Ak tak urobí, finančná výhra je jeho. Aj vo štvrtok ráno moderátor Matúš Krnčok volal potencionálnemu výhercovi, no to ešte netušil, čo nastane v priamom prenose.

"Haló?" ozvalo sa z druhej strany telefónu. "Áno, počúvame," odpovedal jej Krnčok. "Teleráno v septembri.. p***," zasekla sa diváčka, ktorá vypustila z úst vulgarizmus v živom vysielaní. Moderátora to v tej sekunde zaskočilo, no v zápätí pohotovo zareagoval: "Nemáme správne heslo, ale ešte to pre istotu skontrolujeme a dáme vedieť do konca relácie, či to bolo v poriadku. A, prepájame sa na Zuzku (moderátorka Telerána, pozn. red.)," vysvetlil Krnčok, ktorý mimochodom po zranení v bazéne stále vysiela s prelepeným nosom.

Moderátor Telerána Matúš Krnčok zostal po vulgarizme diváčky zaskočený. Zdroj: TV MARKÍZA

Po pár minútách sa ozval znova k súťaži. "Máme tu informáciu pre našu súťažiacu, ktorá s nami hrala súťaž. Bohužiaľ, boli ste po časovom limite a ani heslo nebolo úplne správne a tým páodm nemôžeme uznať túto súťaž, aby bola správna," zahlásil Matúš Krnčok a Zuzana Čimová ho doplnila: "Dnes to teda v hre Vstávaj a vyhraj nevyšlo, ale znamená to, že aj zajtra sa bude hrať."