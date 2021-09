FOTO Desivé zranenie Krnčoka z Telerána: Skočil šípku do bazéna a mohlo to skončiť veľmi ZLE...

Po odchode Adriany Polákovej a Dara Richtera dostal Krčnok šancu v Teleráne, kde moderuje rannú reláciu s brunetkou Zuzanou Čimovou. V utorok vyšiel na obraz s leukoplastom na tvári. "Nie je zápas, ako zápas. Náš Matúš Krnčok si to narozdiel od Gábora Borárosa “rozdal” iba so schodíkom v bazéne, na ktorý zaútočil šípkou," znel oznam na instagramovom profile rádia Expres, pre ktoré Matúš pracuje. Moderátor sa teda nepríjemne zranil, no môže byť rád, že sa nestalo niečo oveľa vážnejšie. „Skočil som do bazéna šípku a zasiahol som nosom schod pod vodou, ktorý oddeľoval plytkú a hlbokú časť bazéna,“ opísal pre web markiza.sk.

Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Zdroj: TV Markíza