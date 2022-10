„Nie je nám to jedno. Známe osobnosti sa rozhodli, že nebudú mlčať, a dali v spolupráci s Markízou jasne najavo svoj názor na udalosti posledných dní,“ píše Markíza, ktorá postupne zverejní ich silné odkazy plné podpory. V stredu večer odštartovali herečkou Zdenou Studenkovou, ktorá naložila cirkvi aj našim politikom a servítku pred ústa si nedával ani herec Tomáš Maštalír.

K téme LGBTI sa vyjadril aj herec Tomáš Maštalír. Zdroj: TV Markíza

„LGBT komunita nechce nič navyše a nechce nič vaše. Nechce viac z vášho životného priestoru, nechce viac pozornosti, nechce viac z vašich peňazí, nechce viac z vášho jedla, nechce mať väčšie práva, chce len, aby ich mala rovnaké. Také jednoduché to je. Nechápem, ako v 21. storočí môžeme byť stále takí zaostalí a necitliví, že to nechápeme,“ prihovoril sa vo videu celému Slovensku.

„Nechcem žiť v krajine, kde správnosť alebo ‚,normálnosť‘ je určovaná rovnakosťou a kde inakosť je braná ako ťažký spoločenský hriech. Nie sme všetci rovnakí, nikdy sme neboli a nikdy nebudeme. To však neznamená, že by niekto mal menšie právo na tento svet alebo život v ňom. Také jednoduché to je,“ dodal. Svoj názor vyjadrila aj čerstvá mamička Táňa Pauhofová. „Nikdy sme nemali dopustiť, aby sa niečo také mohlo stať. Veľmi, veľmi sa ospravedlňujeme. Nedáme si vás, patríme k sebe, celá komunita LGBT. Nebudeme mlčať! Ja ako čerstvá mama chcem, aby aj moja dcéra vyrastala v spoločnosti, kde môže byť tým, kým cíti, že je, slobodne a rešpektovaná.“

