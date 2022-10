,,Nie je nám to jedno. Známe osobnosti sa rozhodli, že nebudú mlčať a dali v spolupráci s Markízou jasne najavo svoj názor na udalosti posledných dní," píše Markíza, ktorá postupne zverejní ich silné odkazy plné podpory. V stredu večer o 19:00 začala televízia s herečkou Zdenou Studenkovou, ktorá si servítku pred ústa rozhodne nedávala.

Zdena Studenková vo videu povedala, čo si o celej situácii myslí. Zdroj: TV Markíza

,,Som verejná osoba a je mojou psou povinnosťou vyjadriť sa k niečomu tak strašnému, ako je vražda dvoch nevinných mladých ľudí. My sme ako štát uväznený v istej zmluve s Vatikánom. Sme štát, ktorý nemôže rozviazať túto zmluvu jednostranne a tým pádom sme, dá sa povedať, nejakými rukojemníkmi. Neviem ale, akým spôsobom sa stalo, že sú rukojemníkmi aj príslušníci LGBTI komunity. Kde je to napísané, čo môžu a čo nemôžu? A kto o tom rozhodol? Ja apelujem na tamtých na vŕšku, aby sa konečne zamysleli a v tejto situácii skúsili zmeniť zákony, pretože majú rovnaké povinnosti, ako my všetci v tomto štáte, ale nemajú rovnaké práva. Akým právom? Pozrime sa napríklad na okolité krajiny. My sme jedna z mála krajín, ktoré ešte nepovolili sobáše ľuďom rovnakého pohlavia, nepovolili im adopcie. Akým právom? Sme krajina, ktorá je, povedala by som, katolíckejšia ako Vatikán," prihovorila sa Zdena celému Slovensku a najmä našim politikom.

,,Okolité krajiny, my sme výnimkou, už povolili sobáše, adopcie. Pozrime sa napríklad na Švajčiarsko, ktoré malo voľakedy aj zákon, ktorý nedovoľoval ženám voliť, až v roku 1971. Dnes je v každom kantone povolená svadba, povolená adopcia týmto ľuďom. No a ja by som bola veľmi rada, keby aj mnohí z našich politikov konečne spravili svoj coming out, aby sa konečne aj oni prihlásili k tomu, čo majú geneticky dané. Takže prosím, rešpektujme ľudí, ktorí majú iný genetický kód," dodala.