Ťažký osud Katky z Nákupných maniačok: Po autonehode prišla rakovina, ľuďom bola na posmech

Módna expertka Katka sa do povedomia ľudí dostala vďaka jojkárskej šou Bez servítky, kde zo súťažiacich najviac vytŕčala práve ona. Najnovšie si to namierila do ďalšieho televízneho projektu - Nákupných maniačok.