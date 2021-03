Nielen medzi bežnými smrteľníkmi panuje nervozita, podobné stavy prežívajú aj známi umelci. Tí sa teraz nemajú ako realizovať a celý čas trávia doma ako mnohí iní. Hercom SND síce začalo svitať na lepšie časy aspoň v podobe skúšania, no najnovšie sa ani toto, žiaľ, konať nemôže.

„Od septembra, keď sa otvorilo divadlo na dva týždne, som nehrala. 3. marca začíname skúšať. Bude to v prapodivných podmienkach, otestovaní, po dvoch. Neviem, či sa vôbec dá nacvičiť taká veľká hra, keď budeme iba po dvoch,” prezradila nám minulý týždeň Fialová. Zuzana tak neskrývala nadšenie z toho, že sa konečne po 5 mesiacoch postaví na javisko. To, že mali skúšať v ťažkých podmienkach, neriešila.

Zuzana Fialová

„Neviem, neprináleží mi posudzovať to, čo mi povedia nadriadení. Ja som zamestnaná v divadle, ale určite to bude mať na nás dobrý psychický dosah, pretože my sme ako športovci bez tréningu. A ono to má nejaký zmysel, lebo sedieť sám doma nie je bohviečo. Niekedy si hovoríme texty – voláme si cez ZOOM – ale niekedy je to skôr také do plaču. Opakujem si texty hier, lebo ich mám asi osem, ktoré sú aktívne. A to obdobie, keď vôbec nepoužívam pamäť, je už také dlhé,” povzdychla si hviezda SND. To však vôbec netušila, že vláda pár dní nato rozhodne, že od 3. marca sa sprísnia nariadenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

Herci si tak na doskách, ktoré znamenajú svet, tak skoro neškrtnú. Od strany vedenia prišla nútená „stopka”. “Činohra SND plánovala od 2. marca pokračovať v prerušenom skúšobnom procese prípravy inscenácie Romana Poláka „Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)”. V zmysle Uznesenia vlády SR č. 123 z 28. februára 2021 s cieľom spomaliť šírenie infekcie koronavírusu sme boli nútení od 3. marca 2021 zrušiť všetky skúšobné a tréningové procesy na pracovisku SND,” vysvetlila nám tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. V spomínanej hre účinkujú okrem Fialovej aj Jozef Vajda, Zdena Studenková , Martin Huba, Zuzana Kocúriková či Milan Ondrík. Všetci si tak naďalej budú musieť cvičiť texty iba doma.

„Obmedzili sme prítomnosť zamestnancov v budove SND iba na nevyhnutnú infraštruktúru, ktorú si vyžaduje chod organizácie. S obnovením skúšobných procesov čakáme na usmernenia v súvislosti s novými opatreniami,” dodala Pažítková.