Dokázal sa vyhrabať z najhoršieho, aby tam zase spadol! Lukáš Hoffmann (45) sedel vo väzení, potom však zažiaril v televízii JOJ a zdalo sa, že nepriaznivý osud a najmä škodlivé návyky prekonal. Žiaľ, vyzerá to tak, že je na tom znova zle.

Bývalého herca Lukáša Hoffmanna (45) si diváci môžu pamätať najmä zo seriálov Odsúdené, Panelák či Mafstory. Dnes je naňho žalostný pohľad. Potetovaný a holohlavý muž s drogovou a kriminálnou minulosťou v roku 2018 opäť padol na dno a dodnes sa z neho nevyhrabal. Lukáš Luky Hoffmann sa spred televíznych kamier dostal pred rokmi na ulicu a užívanie drog ho úplne položilo.

Vlani v máji ho reportér PLUS 7 DNÍ zastihol pri bratislavskej čerpacej stanici, kde s kamarátom na trávniku skladali svoj „nazbieraný poklad“. Vyzeral zničene. My sme ho pristihli v máji pred rokom na bratislavskej čerpacej stanici, kde si spolu s kamarátom sadli do trávy a niečo majstrovali. Medzi rozsypanými vecami bol notebook, mobily, okuliare, kolobežka, dámska kozmetická taštička, lieky, predlžovačky či nabíjačky.

V októbri ho redaktori týždenníka stretli opäť a pôsobil, že je na tom ešte horšie - ledva stál na nohách. Spolu s kamarátom vychádzal z obchodného domu v bratislavskom Ružinove a okoloidúci si všimli zničený výraz tváre a nestabilný postoj.

Teraz čitateľ PLUS 7 DNÍ natrafil na Hoffmanna pred pár dňami v obchodnom centre. Vyzerá úboho, takže by ho spoznal iba málokto. Je z neho zjavne človek bez domova, ktorý sa potuluje po uliciach.

Bývalú hviezdu stretol pred obchodným centrim Nivy v Bratislave čitateľ PLUS 7 DNÍ. Nafotil ho, ako na sedačke montuje nejakú elektroniku. Drží kefu a notebook, ďalšie tri má v papierovej taške. „Niektoré veci vyťahuje z koša, opravuje a čistí, a potom nosí do záložne,“ dozvedel sa týždenník od nášho zdroja, ktorý Hoffmanna neraz stretol.

Luky bol viac-menej čistý a upravený, aj ostrihaný. Mal aj strieborné hodinky, prstene a zlatý náramok, ktoré stále nosí. Pohľad na jeho prepadnuté líca však šokoval.

