Koľko rokov sa dožijete? Aj vy by ste to chceli vedieť? Tak vyplňte dotazník, ktorý vypracovali vedci z Harvard Medical School na základe štúdie medzi 150 ľuďmi, ktorí sa dožili stovky. Test je jednoduchý a môže vás naviesť na zdravý spôsob života!

Jasné, že návodov, ako sa dožiť čím vyššieho veku, je viacero. Žijeme dlhšie aj vďaka pokrokom lekárskej vedy, ale aj vďaka nášmu zdravšiemu životnému štýlu či lepšej starostlivosti o zdravie. Áno, vyzerá to tak, že zásadný vplyv na dĺžku života má životný štýl - tak si skúste osvojiť ten zdravý.

Pre deti by mali byť cigarety úplne tabu, ale škodia aj dospelým. Zdroj: Na veku záleží

Napríklad epidemiologické štúdie ukázali, že nefajčiari žijú minimálne o päť rokov dlhšie ako fajčiari. Vegetariáni sa život predĺžia o sedem rokov. Ten, kto pije denne viac ako dva poháre alkoholu, si skracuje život o šesť rokov.

Takže si vyrátajte, koľko by ste sa mohli dožiť rokov podľa vašej životosprávy a spôsobu života. Dozviete sa aj to, čo by vám mohlo pomôcť a život predĺžiť.

