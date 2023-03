Boli mladí a mali sa veľmi radi. Osud im však neprial. Tomáš Holý mal iba 21 rokov, keď zomrel po náraze autom do stromu. Jeho vtedajšia láska Lucie Bílá (56) sa ho už nikdy nedočkala. Teraz zverejnila ich jedinú spoločnú fotografiu, ktorú má.

Tomáš Holý by bol 17. marca oslávil 55 rokov. Lenže pred 33 rokmi, 8. marca 1990, havaroval a náraz do stromu neprežil. Žiaľ, za volant si sadol hoci mal vypité a to sa mu zrejme stalo osudným.

Žialila za ním mama Marie († 68), s ktorou mal výborný vzťah. So smrťou syna sa nidy nezmierila a nikdy je neprebolela. A hoci Tomášovi rodičia sa rozviedli, s otcom Václavom sa stretával a ten chodil aj na synove filmovačky. Je pochopiteľné, že Tomášovu tragickú smrť niesol ťažko. "Prísť o syna je porovnateľný pocit s tým, keď sa dostanete do nemocnice s vážnou chorobou. Vezmú vám životne dôležitý orgán. Žijete ďalej, ale čas od času to nie je ono," povedal.

Detská hviezda Tomáš Holý tragicky zahynul vo veku 21 rokov. Zdroj: Archív

Nečakaná smrť mladíka, ktorý študoval právo, zdrvila aj jeho vtedajšiu lásku - speváčku Luciu Bílú. Neraz spomínala, aký bol Tomáš neuveriteľný chalan, ako ju vždy dokázal pobaviť a rozosmiať. Bol vraj výmyselník, ktorý dokázal na svoje žartíky nachytať kde-koho. Podával ich tak hodnoverne, že mu všetci verili. Preto mnohí mysleli, že aj správa o havárii je iba jeho čierny humor. Žiaľ, nebola...

Práve pri príležitosti nedožitých Tomášových narodenín zverejnila Lucie Bílá ich jedinú spoločnú fotografiu. Pridala k nej dojímavý odkaz: "Pred pár dňami by mal 55 rokov, pred pár dňami to bolo 33 rokov, čo odišiel... TOMÁŠ HOL ... , chlapec, na ktorého sa nedá zabudnúť...Toto je jediná fotka, ktorú mám, bola zo Silvestra 89.. Boli sme opití láskou a revolúciou a tešili sme sa na všetko, čo nás čaká..."