Naša najznámejšia mejkap artistka a influencerka Lucid sa odsťahovala do Thajska. Žije vo vile s bazénom, jej dcérka tam chodí do školy. Lenže Lucid triezvo uznáva, že napriek všetkým krásam je život v Thajsku drahý. Viac o tom povedala týždenníku PLUS 7 DNÍ.

Lucia Sládečková (39), známa ako Lucid, je vášnivou cestovateľkou. Pritom sa tak zamilovala do Thajska, že sa tam nedávno presťahovala. Kúpila rozľahlú vilu, kde už niekoľko mesiacov žije.

Je s ňou i rozkošná dcérka Lýdia, ktorá vo februári oslávila šesť rokov. Tá začala na ostrove Koh Samui predčasne navštevovať základnú školu. Ako známa Slovenka priznala, život v Thajsku napriek všetkým predstavám nie je lacný špás. Ostane Lucid s dcérkou aj napriek tomu v Ázii natrvalo? Zrejme musí dobre zvážiť všetky pre i proti.

Lucid s dcérkou sú aj veľké parťáčky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CaIepFbMsa-/

Zamilovala sa

Napriek tomu, že je Lucia Sládečková slobodnou matkou, vie sa obracať. Vďaka tomu si v thajskej oblasti Lamai na ostrove Koh Samui mohla kúpiť rozsiahlu vilu s plochou 400 štvorcových metrov, s troma spálňami a vonkajším bazénom.

Do exotickej cudziny sa zamilovala vraj preto, že tam pociťuje slobodu a voľnosť. Je možné, že s dcérou Lydkou a mamou Lýdiou presťahuje do Thajského kráľovstva natrvalo. „Tu sú ľudia úžasní, skromní, vďační, zatiaľ som v Thajsku veľmi šťastná,“ povedala Lucid pre PLUS 7 DNÍ.

Vizážistka je ohromená, ako to v krajine funguje. „Nikoho nezaujíma, ako vyzeráte, neriešia vás, je to príjemné pre psychiku. Ostrov je očarujúci, všetko je zelené. Zamilovala som sa do tohto miesta," priznáva Lucid nadšene.

Dcérka sa učí aj po thajsky

S dcérkou býva na thajskom ostrove už viac ako tri mesiace. Šesťročná Lyd­ka tam chodí do miestnej školy. „Na Slovensku som jej platila veľmi dobrú škôlku, kde hovorila po anglicky, ale v Thajsku patrí podľa veku do školy. Je veľmi šikovná, a preto som sa rozhodla dať ju do prvého ročníka a myslím si, že som urobila dobre," hovorí spokojná Lucia.

Ako slobodná matka nechcela, aby jej dcéra sedela iba doma a celé dni sa nudila. „Urobila som to podľa mňa férovo. Ja si riešim svoje a Lydka má výučbu v anglickom jazyku, ako ju mala doposiaľ v škôlke na Slovensku. Okrem toho sa učí španielčinu, ktorú mala aj na Slovensku. A začala ešte s thajčinou. Je to také hravé a po troške, čo je úplne v poriadku," pochvaľuje si dcérinu výučbu.

Thajsko miluje aj Boris Kollár, nielen Lucid. Zdroj: archív nmh

Nájsť kvalitnú školu v cudzine podľa Sládečkovej nie je ťažké. „Vygooglite si aj nemožné a takisto mi pomohli miestni. Každý si musí zhodnotiť, či je škola vhodná pre jeho dieťa a či to finančne utiahne,“ upozorňuje našincov. V škole, do ktorej chodí jej dcérka, vyučujú britským systémom a stojí zhruba 5-tisíc eur ročne. „Na ostrove je aj zopár iných škôl, ale rozhodla som sa pre túto, lebo je kvalitná a je blízko nášho domu, nemusíme dlho cestovať,“ prezradila vizážistka, čo ovplyvnilo jej výber.

Život v Thajsku nie je ľahký

Na tamojšiu medzinárodnú školu nedá Lucid dopustiť: „Nie je thajská, kam chodia iba domáci, tí majú trocha inú výučbu. Toto je medzinárodné zariadenie, kam môže chodiť každý, kto príde na ostrov a ujde sa mu voľné miesto.“

Na škole je momentálne aj veľa cudzincov, najmä Rusov či Francúzov, ktorí majú podľa Lucid úžasný systém vzdelávania detí. „Štát sa o ne postará aj v zahraničí, čo je úplne dokonalé. Francúzske deti to tu majú zadarmo. To sa nám asi nestane.“

Pre mnohých bude možno prekvapením, že súkromná škola je drahou záležitosťou aj v Thajsku. „Ide o nadštandard a treba mať peniaze pripravené, lebo sa platí na dlhšie obdobie a v predstihu.“

A vysoké náklady sa netýkajú iba škôl. Hoci mnohí pokladajú túto ázijskú krajinu za finančne dostupnú, podľa vizážistky lacná nie je. „Veľmi veľa sa na Slovensku hovorilo, ako sa v Thajsku super funguje. Ale dovolenka aj život sú tu nákladné, verte mi. Možno sa tu iba lacnejšie najete," búra Lucid zažité predstavy.

Nechce predbiehať

Napriek veľkým rozdielom medzi krajinami, ktoré Lucid miluje, Slovensko natrvalo opustiť neplánuje. Zatiaľ. „Páči sa mi ten pendlerský život. V máji sa vraciam na Slovensko, kde si splním neodkladné pracovné povinnosti, a uvidím, čo sa bude ďalej diať,“ priznáva podnikateľka a samoživiteľka.

Žiadne veľké pracovné plány si nerobí ani v Thajsku. „Momentálne nepracujem, riešim spolupráce a žijem zo svojho e-shopu. Musím uznať, že v Thajsku vidím veľa možností aj mimo svojej profesie, aby som začala pracovať. Nemám ešte všetky informácie, čo smiem v Thajsku robiť, takže nechcem predbiehať. Tak je to dobre, ako to je,“ dodáva Sládečková.