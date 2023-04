Legendárny režisér a významná osobnosť slovenskej televíznej a filmovej tvorby Stanislav Párnický zomrel v piatok ráno vo veku 77 rokov. „Ešte vo štvrtok večer bol úplne v poriadku,“ povedala jeho dcéra Lucia Párnická denníku Nový Čas. „Bolo to úplne nečakané, dostal infarkt medzi štvrtou a piatou ráno. Prevoz do nemocnice už, bohužiaľ, neprežil,“ dodala.

Lucia Párnická - dcéra Stanislava Párnického z prvého manželstva. Zdroj: Facebook L.P.

Lucia mala s otcom krásny vzťah a jeho náhly odchod prežíva mimoriadne ťažko. „Luci, posielam objatie,” zanechala jej na sociálnej sieti odkaz známa filmová producentka Zuzana Mistríková. „Je to horšie, ako som si dokázala predstaviť,” odpísala jej zdrvená Lucia. Režisér mal však aj druhú dcéru, 43-ročnú Simonu, a to z manželstva s herečkou Zdenou Studenkovou. Jediná dcéra našej uznávanej herečky sa však nevydala v matkiných šľapajach. Na slávnu mamu sa takmer nepodobá, meno má po svojom otcovi a nikdy netúžila po hereckom povolaní. Vyhovuje jej anonymita. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu, pracovala v PR agentúre a stihla aj ďalšiu vysokú školu. Síce VŠMU, ale odbor scénaristika a dramaturgia. Dokonca sa istý čas venovala aj výrobe šperkov. „Musím povedať, že som šťastná mama. Simona je múdra a milá dcéra, študovala súčasne dve vysoké školy a veľmi úspešne, čo je pre mňa obrovská satisfakcia," vyjadrila sa raz o dcére Simone Zdena.

Herečkina dcéra Simona. Zdroj: Peter Brenkus

Nie je však žiadne tajomstvo, že ich vzťahy sú už dlhodobo dosť pohnuté. Studenková a Párnický boli manželmi viac ako 14 rokov, nebolo to však­ medzi nimi vôbec ružové. Medzi sebou mávali časté hádky. Keď stretla o 17 rokov mladšieho hudobníka Braňa Kostku, Párnického opustila. Jej jediná dcéra Simona bola vtedy v problematickom veku, mala len 13 rokov a odrazu sa musela zmieriť nielen s tým, že jej rodičia sa idú rozvádzať, ale aj, že jej mama si našla o 17 rokov mladšieho partnera. „Mojej dcére, keď mala 13, som jasne povedala: Milujem ťa, si moja najväčšia láska, krv mojej krvi, ale ja si život od nikoho, ani od teba, zničiť nenechám... Niesla to ťažko, ale nakoniec sa s tým zmierila,“ prezradila pred rokmi Studenková. „Myslím si, že som jej to dala vyžrať. Nebola som schopná ústupku. Hovorila som si, prečo sa mám vzdať niečoho, čo teraz bytostne potrebujem, keď ona raz bude z domu preč. Prečo to mám urobiť?” zverila sa umelkyňa so svojimi vtedajšími myšlienkami českému iDnes.cz.

„Bola som tak presvedčená o tom, že Braňa potrebujem, že ho chcem, že mi bolo všetko úplne jedno. Rozviedla som sa, súhlasila som s tým, že predáme dom, rozdelíme si peniaze. Bolo mi úplne jedno, či budem mať, kde bývať. Chcela som byť iba s ním. Mala som v tom období šťastie, že som zarobila na zahraničnom seriáli na vlastný dom. Vyplatila som bývalého manžela a zostala v ňom s dcérou a priateľom,” povedala kedysi dvakrát rozvedená Zdena. Jej prvým manželom bol fotograf Ivan Kostroň. „Finančne ma to odstupné vyčerpalo tak, že sme nejaký čas žili v maličkom podnájme a dom sa prenajímal. Nebolo to najlepšie obdobie a nikto to vtedy nevedel,” pokračovala. Simona však rozhodne nesúhlasila s rozvodom rodičov a odrazilo sa to aj na vzťahu matka-dcéra.

Legendárny režisér Stanislav Párnický zomrel vo veku 77 rokov. Zdroj: Facebook

Napriek všetkému má Studenková veľký sen. „Dúfam, že sa mi ešte podarí niekedy od dcéry dostať aj nejaké vnúča,“ rozcitlivela sa dávnejšie pred kamerami a pokračovala: „Mám svoju kariéru, prácu, partnera, ktorého milujem. Mám dcéru, ktorú milujem, a jediné, čo mi chýba, je, aby som mala nejakú víziu. Že to, čo viem, alebo mám tie možnosti. Že predsa len by som si mohla dovoliť formovať nejakého malinkého človiečika. Odovzdať mu nejaké veci, ktoré viem a naučiť ho to. To mi veľmi chýba.” Zdena však niekoľkokrát pripustila aj obavy z budúcnosti. „Sú momenty, keď sa pýtam, ako dlho to ešte Brankovi vydrží, pozerať sa na mňa ružovými okuliarmi a nevšímať si, ako zemská príťažlivosť funguje.”

