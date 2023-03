Hoci si zo začiatku dievčatá hrkútali pri vínku ako najlepšie kamošky, keď sa ocitli pred kamerami samy, jedna druhú nešetrili. Každá sa okamžite vyjadrila, že Tomáš je presne jej typ. Jeho srdce však môže získať iba jedna. No a keďže už vopred sa dobre vedelo, že ešte v ten večer sa ruža neujde viacerým kráskam, o Tomáša sa začala hotová bitka. Pred ceremoniálom si jednotlivé dievčatá volal na krátke rande, ale keďže čas bol neúprosný, bolo jasné, že na krátky pokec sa niektoré nedostanú. Aj preto viaceré neváhali a rande mu nemilosrdne prekazili. Keď sa Tina na lavičke rozprávala s Tomášom, odrazu tam nabehli Bejba a Priscilla a správali sa ako veľká voda. Sadli si k nim, začali sa nahlas rehotať a počuť ich bolo možno na celé Turecko. Keď to Tereza zbadala, mala dosť. „Ja niektoré reči inteligenčne nedávam. Vôbec mi nepripadá, že tam zapadám. Ani trošku. Normálne mi je do plaču. Hádam to prejde,“ posťažovala sa.

Niektoré krásky sa Tomášovi na rande doslova vnútili. Zdroj: TV Markíza

Krátko nato sa začala ceremónia ruží. Tomáš mal na stole 15 kvetín, a tak vysoká matematika nebola potrebná na to, aby každému bolo jasné, že tri dievčatá pôjdu ešte v tú noc domov. Oči pre plač nakoniec ostali Tine, Zuzke a Diane. „On si ma nevybral a ja by som si ho nevybrala. Taký chlap na Zemi nie je, že by som za ním prvá doliezala,“ priznala Zuzka. „Je mi veľmi ľúto, že odchádzam hneď na začiatku, cítim sa sklamane,“ povedala so slzami v očiach Diana. Tina na konci iba poznamenala, že Tomáš jej ako argument predložil milosrdnú lož. A čo sa dialo po vypnutí kamier?

Tina vypadla medzi prvými. Zdroj: TV Markíza

Ako sme zo zdroja zistili, natáčalo sa až do pol siedmej rána. Všetci boli mimoriadne unavení, dievčatá, ktoré v šou ostali, sa išli ubytovať do vily. Tri, ktoré hneď vypadli, sa nestihli ani vybaliť. A hoci boli všetci K. O., niektoré krásky stihli ešte vymýšľať. „Dievčatám sa vopred vytvoril zoznam izieb, ktorá má byť s ktorou, ale nastala hotová revolúcia. Dievčatá sa naskladali do izieb po svojom. Lívia dokonca ostala bez postele, pretože sa tam nasťahovala iná. Kamarátky chceli byť spolu na izbe, Lívia bola proti a oháňala sa tým, že je vytvorený fixný zoznam izieb, ktorý by sa mal dodržiavať,“ povedal nám náš zdroj.

Diana prežívala vypadnutie veľmi ťažko. Zdroj: TV Markíza

To však ani zďaleka nie je všetko! Každá z dievčat dostala pred zoznámením s Tomášom krásne šaty. Niektorým sa však ich outfit vôbec nepáčil a na štáb tlačili, aby im doniesli iné. „Dve dievčatá sa oháňali tým, že ich šaty nie sú také pekné ako šaty iných báb, takže majú menšie šance. To bol prípad Terezy a Tiny. Obom totiž zo zlého strihu takmer vypadli prsia. Tina sa dokonca ešte cez deň rozplakala, pretože v pôvodných šatách vyzerala naozaj najhoršie zo všetkých dievčat. No a Tereze menili šaty len pár minút pred stretnutím s Tomášom,“ zistili sme zo zákulisia. Už teraz je však jasné, že intrigy sa budú len a len stupňovať. Viac uvidíte budúci piatok na Markíze.

