"Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnal a spriechodnil prepážky, lebo má to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom," priznala v stredu večer na svojom Instagrame Plačková. Vtedy sa ešte neukázala v plnej paráde. To urobila v piatok.

Zuzana Plačková si na Ukrajine dala prerobiť celú tvár. Zdroj: Instagram Z. P.

Plačková zverejnila fotku, ako vyzerá po kompletnej plastike tváre, za ktorú vysolila neuveriteľných 33-tisíc eur. Má výrazne menší nos, ktorý pripomína ten Jacskonov. Rovnako má aj iný tvar očí a jej pery sú väčšie ako predtým, pritom brunetka písala, že plastický lekár jej komplet vybral výplň pier.

"Aktuálne mám svoju veľkosť pier bez akejkoľvek výplne. Nebolo to moje rozhodnutie, ale doktor mi povedal, že ak chcem byť krásna, mám to nechať všetko na ňom a keď bude treba, on mi tie pery urobí do budúcna," napísala vo štvrtok Zuzana. "Stále prevláda veľký opuch, ale každým dňom je to lepšie. Ešte tak 3 týždne alebo mesiac a bude to super," dodala Zuza k piatkovej šokujúcej fotke, na ktorej sa na seba vôbec nepodobá. Veď, presvedčte sa sami...

Anketa Myslíte si, že Plačková je po operácii krajšia? Áno 5%

Nie, urobila veľkú chybu 95% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: