Plačková umožnila svojim fanúšikom a kamarátom, aby jej posielali otázky na všetko, čo ich o nej zaujíma. Medzi nimi nechýbali ani dotazy na jej plastiku, ktorú podstúpila minulý týždeň na klinike v Kyjeve. Zuza si dala urobiť nos, pery aj celú tvár."Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnal a spriechodnil prepážky, lebo má to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom," opísala v stredu večer na svojom Instagrame Plačková.

Brunetka si zrejme uvedomila, že na to, aby bola krásna, jej filtre a rôzne aplikácie na vylepšovanie tváre nestačia, a tak sa rozhodla konať. To, aká je jej pravá tvár, mohli vidieť diváci v jej reality šou na Jojke, odvysielanej ešte v novembri 2019, kde sa ukázala plnšia v tvári i s kilami navyše.

Zuzana Plačková podstúpila veľkú plastiku tváre. Zdroj: Instagram

V zápätí prezradila aj sumu, ktorú vycalovala za tento "špás", keďže sa jej ľudia na to pýtali, koľko ju to stálo. "Za túto operáciu som zaplatila presne 33-tisíc eur," šokovala brunetka. Tá si to však môže dovoliť, keďže jej zárobky siahajú do extrémnych výšin, o čom sa zverila nedávno. Bežného človeka to ale poriadne naštve.

Zuzana pred pár dňami zverejnila aj prvé foto po zákroku, no neukázala sa ešte v plnej paráde, keďže má opuchy tváre. "Pokiaľ nebudem aspoň na 50% zahojená, čo môže trvať ešte aj ďalší mesiac, kým sa dostaneme k 50% výsledku. Ten na 100% bude trvať niekoľko mesiacov," hovorí. Plačková sa na klinike na Ukrajine zbavila aj napichaných pier. "Aktuálne mám svoju veľkosť pier bez akejkoľvek výplne. Nebolo to moje rozhodnutie, ale doktor mi poevdal, že ak chcem byť krásna, mám to nechať všetko na ňom a keď bude treba, on mi tie pery urobí do budúcna,"dodala Zuzana, ktorá sa na klinike bude zotavovať ešte do zajtra. Odtiaľ potom podľa jej slov odlieta na dva týždne na dovolenku do Turecka.