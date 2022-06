Soňa je aktuálne na materskej dovolenke a ako sama priznala, súdny proces Deppa pozorne sledovala. Na sociálnej sieti niekoľko hodín po verdikte, keď vyhral Depp, opísala svoje skúsenosti.

Modelka Soňa Štefková s priateľom. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Písal sa rok 2016, keď som niekoľko dní pracovala s Johnny Deppom. Bolo to pár mesiacov nato, ako sa prevalil škandál s Amber, resp. ako ho ona zažalovala. Vo voľných chvíľach sme sa často rozprávali. Neviem, či to bolo spôsobené tým, že sa naozaj trápil alebo tým, že cítil, že ho absolútne nesúdim, ale celkom sa mi otvoril. Rozprával mi veľa, neskrýval svojich démonov, drogy ani alkohol. Napriek všetkému z neho išla neuveriteľná láskavosť a aj som si nevedela predstaviť, že by tento muž udrel ženu,” nešetrila chválou Štefková.

Prečítajte si tiež: