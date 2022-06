Súdny proces Johnnyho Deppa a Amber Heardovej prebiehal od 11. apríla v americkom štáte Virgínia. Exmanželia na seba vyťahovali na každom pojednávaní čoraz väčšiu špinu.

Johny Depp zažaloval svoju ex za falošné obvinenia z domáceho násilia a zo zneužívania. Ako odškodné chcel 50 miliónov dolárov. Amber však podala protižalobu a žiadala 100 miliónov dolárov. Dnes padol definitívny verdikt súdu.

Johny Depp na pojednávanie nieprišiel. Herca v čase, keď padol konečný verdikt na súde videli popíjať v krčme v Newcastli. Ani to však neodradilo jeho fanúšikov, ktorí pred budovou súdu skandovali Johnnyho meno.

Johnny Depp is out on the piss with Sam Fender in Newcastle. What the fuck is going on pic.twitter.com/Aj8rWNohme