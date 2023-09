Máte skvelý podnikateľský nápad, no chýbajú vám peniaze? Začínajúci alebo aj rozbehnutí podnikatelia sa budú snažiť v novej markizáckej šou Jama levova presvedčiť úspešných biznismenov, aby práve do nich vrazili prachy. Jedným z investorov je aj ,,šéf Tatier” Igor Rattaj.

Šou Jama levova je na Slovensku úplná novinka. Keď vás Markíza oslovila, byť jedným z investorov, váhali ste, alebo ste to zobrali hneď?

„Jasné, že som rozmýšľal. Vôbec som nevedel, o čo ide. Potom som aj chvíľu oľutoval, pretože to bolo veľa roboty, ale nakoniec veľa peňazí (smiech). Sám som napätý, čo z toho bude. Na Slovensku ide o nový formát, vo svete to ľudia poznajú, aj som si to pozrel, tak som sa tomu snažil prispôsobiť.”

S akými projektami vás chceli podnikatelia presvedčiť?

„Boli tam rôzne prípady… Humorné, bol tam otras, ale aj veľmi zaujímavé prípady, ale nebolo to zatiaľ také nabité, pretože ľudia nevedeli, s čím môžu prísť do tej šou alebo čo môžu ponúkať. Keď toto bude mať úspech a bude druhá séria, bude to oveľa oveľa lepšie, ale aj tak sa tam dokázalo vybrať niekoľko veľmi veľa zaujímavých investícií. No a zažili sme napätie aj žarty.”

Niektorí diváci si možno povedia, že ide len o šou. O vaše investície sa však „bili” skutoční podnikatelia, ktorí to naozaj so svojím projektom mysleli vážne?

„No samozrejme, veď to nebola len pretvárka, to bola normálne realita a myslím, že jeden, dva projekty boli také, o ktoré sme sa vážne pobili. Ten jeden, ktorý dostal tú najväčšiu sumu, tak z neho sme boli nadšení všetci. Potom bol ešte jeden taký, ten mi konkrétne ušiel (smiech), nebol som ten šťastlivec, ktorý ho mohol zobrať. Ale áno, boli tam veľmi zaujímavé projekty. Odporúčam si to pozrieť.”

Takže do tých, ktorí vás presvedčili, ste naozaj vrazili vaše peniaze?

„No… vrazili… To sa natáčalo pred vyše mesiacom, to znamená, že ešte sa len vráža, ešte sa len dohadujeme a nie je to také jednoduché. Na obrazovke to vidíte veľmi jednoducho, veľmi krásne. Áno, prišiel, ponúkol, nainvestoval, hotovo. A všetci si myslia, že hneď je zarobené. Ono je to však trošku náročnejšie aj s tými jednotlivými uchádzačmi. Nie každý je ekonomicky a technicky podkutý, to nie je také úplne jednoduché ako v speváckej súťaži napríklad, treba tam mať troška aj tej odbornosti, no a hľadáme sa… Osobne som zainvestoval do štyroch alebo piatich projektov. Jeden sme už akoby rozbehli, v rámci ďalšieho už máme založenú firmu, intenzívne pracujeme a s jednou uchádzačkou som sa ešte ani nestretol, pretože sa ani neohlásila. Je to rôzne.”

Ako to bolo s vami? Tiež vám niekto pri vašich podnikateľských začiatkoch pomohol?

„Ako sa to vezme. Vždy vám niekto v živote pomôže. Či to je dobrým slovom alebo nejakými peniazmi (smiech). Každý, kto začína, vždy potrebuje pomoc. Keď si niekto hovorí, že je len čisto sám o sebe, možno sa nájde taký jedinec, ale nie je to také jednoduché.”

Myslíte, že takáto šou bude mať na Slovensku úspech?

„Možno to má aj taký dobrý výchovný charakter, že to podporí nejakých nových začínajúcich podnikateľov alebo ľudí s dobrými nápadmi, pretože takých nápadov je naozaj veľa, len sa ľudia hanbia to predať, alebo sa s tým hanbia ísť von a prezentovať sa. Pretože naozaj to bola taká Jama levova. Jeden chlapec sa nám tam aj chudák psychicky zložil, naozaj to nebolo úplne ľahké a viem si to predstaviť, pretože stojíte a päť levov na váš breše.”