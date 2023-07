V skratke… Barbora Richterová má s Borisom Kollárom dvoch synov. 11-ročného Artura a ročného Aaronka. Ešte pred pôrodom ho sprevádzala na každom kroku a po jeho boku žiarila na všetky strany. Kollár, ako si zrejme vysnívala, sa však ani pri nej monogamistom nestal. Jeho novým úlovkom sa stala sexi Laura, ktorá podľa najnovších informácií žila ako jediná s Kollárom v jeho vile a ich vzťah trvá niekoľko rokov. Takže nie je pravda, že po viacerých dovolenkách v Dubaji s multioteckom otehotnela. Približne v rovnakom čase Richterová rozpútala voči Kollárovi vojnu. Začalo to urážkami na jeho adresu a na adresu jeho dcér, ktoré verejne špinila vulgarizmami. Dcéry Kollára však stáli za otcom. Richterová pritvrdzovala a všetko to zavŕšila šokujúcim priznaním, že v roku 2012 ju vo vile na Miami zmlátil a skončila v bezvedomí. Ako ďalej pokračovala, svedkami mali byť aj manželia Vittekovci. Kollár všetko okamžite poprel a verejne rozpovedal svoju verziu príbehu. Ako povedal, Barbora od neho dostala zopár faciek za to, že po ňom hodila vtedy ich malého synčeka Artura, čo ho, ako každého otca, mimoriadne naštvalo, a preto spravil to, čo spravil.

Barbora Richterová. Detektor lži mala absolvovať u Nihada Malkica. Zdroj: Instagram Barbora Richterová

Barbora však naďalej trvá na svojej pravde, a aj preto pred pár dňami podstúpila detektor lží. Doložila aj fotografiu, graf a otázky, aké dostala. Výsledok – Barbora podľa detektoru hovorí pravdu. Patrícia Vitteková, ktorú Barbora neustále pranieruje na sociálnych sieťach, sa doposiaľ k ničomu nevyjadrovala. Až doteraz… Richterová totiž zverejnila hanlivé a nechutné príspevky ohľadne jej neplnoletej, 17-ročnej dcéry Sofie a Patrícii už praskli nervy a mladšej Thii ľudia začali písať urážky pod jej prvý videoklip, na ktorom pracovala niekoľko rokov.

Ku konfliktu malo dôjsť pred 12 rokmi v tejto Kollárovej vile na Miami. Zdroj: archív

,,To, čo píše ona o mne, je iba odrazom strachu, lebo nerátala s mojou reakciou. Za tie roky už som si zvykla na hejt, urážky aj články a ona pre mňa nie je dostačujúci partner na to, aby som sa s ňou hádala cez sociálne siete a zvyšovala jej popularitu za klamstvá. Ale to, čo si dovolila a napísala o mojej 17-ročnej dcére, tým už prekročila všetky hranice!” povedala nám Patrícia, ktorá narážala na nechutné príspevky Richterovej, kde z jej maloletej dcéry spravila lacnú prostitútku. ,,Moja dcéra je krásna čistá duša, ktorá študuje umenie, stráži si súkromie, a to najcennejšie, čo žena má si nesie s hrdosťou do dospelosti. Sofiu volajú na fotenia a na prehliadky, fotografi ju nafotia, ale toto sú fotografie, tým predsa nevieme určiť, aký je kto človek! A písať o 17-ročnom ešte dieťati, ktoré má na fotke šminky a bola na akcii, že je kur*a a poslať ju ešte Borisovi do postele... To je už cez čiaru pre mňa, jej otca aj rodinu. Keď sa ma ráno opýtala, prečo ju do toho zatiahla a čo s tým ona má a prečo z nej urobila to, čo z nej urobila, to ma donútilo konať! Moje dcéry sú dôvodom, prečo som podstúpila túto nepríjemnú záležitosť. Ja som nikdy jej dieťaťu neublížila. Pre mňa je Artur a aj vždy bol jeden bystrý šikovný chlapec a dúfam, že taký zostane aj napriek tomu, čo sa teraz okolo neho deje,” pokračovala Vitteková, ktorú útoky na jej dcéru vyprovokovali natoľko, že aj ona sa rozhodla podstúpiť detektor lži a dokázať, kto má pravdu.

