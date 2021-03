„Nechcela som prilievať olej do ohňa, keďže sa debata okolo Silnej zostavy na sociálnych sieťach stala deštruktívnou,” napísala v úvode Ostrihoňová, ktorá sa predsa len rozhodla reagovať. „Dominika bola pozvaná, pretože nás zaujímal jej pohľad na vec, pretože pohľad za oponu iného sveta môže ten náš rozšíriť. Veľmi si vážim, že pozvanie prijala s vedomím, že bude konfrontovaná s iným názorom. V relácii som dúfala, že sa tieto názorové svety kdesi stretnú. Pretnú. Nestalo sa tak. A aj to je v poriadku,” hovorí Veronika.

Stand up komička Simona Salátová. Zdroj: RTVS

„Bola to ostrá debata, no kultivovaná. Nešlo o žiadne štvanie ženy proti žene, lynč ani priestor pre Dominikino PR. Bola to debata žien, ktoré mali rôzne názory. Tento rozhovor nás všetkých posunul mimo komfortnej zóny. Riešme podstatu, nie postavu," odkázala Veronika Rytmusovi, ktorý komičku ponížil pre jej miery. "Mrzí ma sledovať, čo sa jednou reláciou spustilo. Sme pandemicky unavení. Aj ja som,” dodala moderátorka.

