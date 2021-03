Do Silnej zostavy prijala minulý štvrtok pozvanie Dominika Cibulková (31), ktorá pred kamerami obhajovala svoju nedávnu dovolenku na Maldivách. V živom vysielaní nastala ostrá diskusia a znechutená tenistka sa na ďalší deň obula do stand up komičky Simony Salátovej. Nelenil však ani raper Rytmus (44), ktorý však mamu malého syna nechutne ponížil na sociálnej sieti. Keď to zbadala redaktorka Zuzana Hanzelová (32), poslala mu drsný odkaz.

Cibulková si vo februári užila s manželom Michalom a synom Jakubkom dva týždne v raji, odkiaľ dennodenne provokovala fotkami. Bežných ľudí, ktorí sedia doma na zadku a neodvážia sa ísť ani mimo okres na základe nariadení, tak išlo roztrhnúť od zlosti. Aj preto si ju Ostrihoňová pozvala minulý štvrtok do Silnej zostavy, kde mala možnosť ľuďom všetko vysvetliť. Bývalá tenistka vyrukovala s verziou, že tam bola pracovne.

„Z tvojej strany to vnímam ako takú nedostatočnú spolupatričnosť, tvoji fanúšikovia sú obyčajní ľudia, aj ty si taká kedysi bola ako tenistka, dnes vysielaš signály, ako vyvolený môže ísť na dovolenku, keď v nemocniciach zomierajú ľudia. Ako sa pri tom cítiš?” zapojila sa do debaty aj stand up komička Simona Salátová. „Cítim sa úplne normálne, mala som spoluprácu s hotelom, takže som vedela, že to budem zdieľať," odvrkla jej Cibulková. „To bola akože propagácia na to, aby ďalší ľudia išli na dovolenku?” nešetrila ju Simona.

Simona Salátová (vľavo) nedala Dominike Cibulkovej (druhá sprava) doslova dýchať. Zdroj: Instagram Silná zostava

Deň na to Cibulková na Instagrame Salátovej naložila ako nikdy. ,,Nie, neodišla som v slzách, pretože na to nebol najmenší dôvod. Odišla som so vztýčenou hlavou a absolútne si stojím za vecam, ktoré som povedala. Len je pravda, že mi občas došli slová k nemiestnym poloargumentom pani v zelenom a občas som sa cítila nie ako v ,,intelektuálnej" diskusnej relácii, ale ako v krčme tretej cenovej skupiny,"vyliala si zlosť Dominika. Simona ešte v ten deň zdieľala odkaz, ktorý jej poslala istá diváčka. ,,Rozum mi zastáva nad tou osobou. Za to, že ju niekto konfrontoval drsnými argumentami, nazve diskusnú reláciu krčmou?" znelo v príspevku.

Február 2021: Cibulková na Maldivách. Zdroj: Instagram/Dominika Cibulková

Do tejto vojny sa pridal dokonca aj raper Rytmus, ktorý Cibulkovú od začiatku bráni. Rozhodol sa, že komičku Salátovú poníži pred celým Slovenskom. A to nesmierne nechutným spôsobom. "Ľudkovia, buďme spolupatriční, načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov," napísal Rytmus na Instagrame a zverejnil aj fotku Salátovej zo Silnej zostavy. Má to však háčik. Raper totiž snímku upravil a postavu komičky zväčšil tak, že pri stole vyzerá ako veľryba. A toto nenechalo chladnou redaktorku Zuzanu Hanzelovú.

