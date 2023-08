"S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za teba a drž nám tam hore miesto ... Prosíme verejnosť a žiadame médiá o rešpektovanie tejto ťažkej situácie a súkromia rodiny. O mieste a čase poslednej rozlúčky budeme informovať," znie oznam na stránke Elánu.

Skupina Elán navždy prišla o kolegu Vaša Patejdla. Ten náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: Profimedia.sk

Skupina sa ešte pred 5 dňami tešila z vypredaných koncertov na rok 2024. Skupina totiž v rámci podujatia Elán 70 plánovala na budúci rok dva koncerty – v Bratislave a v Prahe. Dôvodom jednorazového návratu v roku 2024 mala byť oslava 70. narodenín Ráža a Patejdla.

"Áno, vy ste naše koncerty vypredali viac ako rok dopredu! Ako sme sa informovali u predpredajných sietí, je možné, že na koncerty nejaké vstupenky ešte k dispozícii budú, ale bude sa jednať iba o vrátené a nevyzdvihnuté rezervácie v počte niekoľko desiatok kusov - budete mať šťastie?" napísali oznam na Facebooku.

Vašo Patejdl sa narodil 10. októbra 1954 v Karlových Varoch, rodina sa však o šesť rokov neskôr presťahovala do Bratislavy. Vyštudoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení. Bol skladateľ, aranžér, spevák a hráč na klávesové nástroje. Bol jedným zo zakladateľov skupiny Elán. Založil ju ako 14-ročný. Oslovil Joža Ráža a ich métou bolo založiť kapelu, ktorá bude najslávnejšia na svete. Nakoniec sa im podarilo stať najpopulárnejšou skupinou na Slovensku a v Česku.

S Elánom nahral prvé štyri albumy. Na konci roku 1984 z kapely odišiel. O 12 rokov sa do nej vrátil a hral v nej na klávesové nástroje. Za svoju umeleckú tvorbu získal viacero ocenení. Bol druhýkrát ženatý - s manželkou Milušou žil v Prahe, kde vychovávali spoločného syna Benjamína (16). Z prvého manželstva mal synov Vaša a Roba.

Spolu s textárom Ľubošom Zemanom tvoril stálu autorskú dvojicu. Je víťazom Bratislavskej lýry 1987. V roku 1996 sa vrátil do Elánu. Autorsky, hudobne aj spevácky sa podieľal na tvorbe viacerých slovenských i zahraničných interpretov (napr. Beáta Dubasová, Marika Gombitová, Banket, Heidi Janků). Ako skladateľ filmovej hudby sa preslávil piesňami do filmu z roku 1985 Fontána pre Zuzanu a jeho niekoľkých pokračovaní. Spolupracoval aj so spevákom Richardom Müllerom, pre ktorého zložil hit Po schodoch.

