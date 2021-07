Redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová (33) sa preslávila najmä vďaka tomu, že sa horlivo venuje témam, ktoré obraňujú ženy. Špeciálne sexuálnemu obťažovaniu. Nedávno ju opäť na ulici „otravovali” neznámi chlapi a ona poriadne vybuchla. Paradoxne, zlízla si to Iveta Malachovská (55). Dôvod?

Kovačič Hanzelová pracuje ako redaktorka v médiách už dlhé roky. Aj keď sa venuje politickej novinárčine, na sociálnej sieti často rieši práve témy o sexuálnom obťažovaní žien. Už v roku 2018 vyrukovala so šokujúcim obvinením, keď v médiách priznala, ako ju často obťažovali viacerí politici. Neskôr naložila aj Marošovi Kramárovi, ktorý počas nakrúcania Inkognita poškrabkal po zadku vizážistku. Dokonca v tom čase vyrukovala aj s kauzou spred rokov, keď ju ako 18-ročnú mal na hotelovej recepcii slovne obťažovať Vlado Voštinár. No a v týchto dňoch opäť riešila záujem mužov.

Zuzana Kovačič Hanzelová Zdroj: TV DOMA

„Kráčam z predoslavy narodenín, už dve autá sa pristavili a vodiči ma obťažovali. Len pripomínam, že pri týchto situáciách sa bojíme,” zverila sa na sociálnej sieti. Bolo krátko pred 1. hodinou v noci. Zuzana priložila aj fotku, ako kráča nočnou Bratislavou. Vzápätí však zverejnila správu, ktorú jej napísala fanúšička. „Možno by bolo lepšie chodiť skôr domov a nie až o 00:51 hod. a neobťažovali by vás tak žiadni vodiči. Ak sa bojíte chodiť v noci sama po vonku, tak by bolo namieste, aby s vami chodil manžel,” napísala jej. „Ľudia zlatí, a toto mi prišlo od ženy,” reagovala Zuzana s posmešným podtónom.

