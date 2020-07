Dvojica Otto Weiter a Andrea Fischer Uhríková si svoje áno si povedali v decembri 2012. Spevák a jeho polovička sa stali manželmi 12.12.2012 presne o 12.00 hod. Pre Weitera, ktorý už dlhší čas trpí problémami so srdcom, bola po celý čas obrovskou oporou. Jej náhla smrť ho totálne zdrvila! Pritom nič nenasvedčovalo tomu, že by bola chorá. Ešte pred pár dňami oslavovala manželove narodeniny a bola plná energie. ,,Včera sme mali deň otvorených dverí v rámci Otkových narodenín. Prišiel aj Noro, a tak sme sa príjemne zabávali až do nevidím," napísala k fotke z 10. júla.

Otto Weiter s manželkou Andreou. Zdroj: Facebook

Z jej smrti je v šoku aj ich rodinný priateľ Noro Meszároš. Čo sa jej vlastne stalo? "Zomrela počas spánku. V úplnej tichosti. Otto ju objavil až nad ránom, keď už nežila. Stalo sa to včera (streda, pozn.red). Nemala žiadne zdravotné problémy. Zhodou okolností, bol som u nich na návšteve pár dní dozadu. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo niečo stať. Pre nás všetkých je to obrovský šok. Všetko sa to stalo v tichosti a v spánku. Zrazu. Všetci sa z toho pomaly spamätávame, je to veľmi ťažké,"prezradil Noro Meszároš, ktorý bude ďalej komunikovať za rodinu. "Rodina si neželá, aby im niekto telefonoval, nebude komunikovať, chceli sme to držať v súkromí, no nešlo to. Je to pre nich veľmi ťažké," dodal na záver zronený Meszároš.

