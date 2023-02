Herec Martin Mňahončák má doma tri baby. Manželku Katku a milované dcérky. Staršiu Dorotku a mladšiu Marínu. Neplánujú do tretice synčeka?

Martin Mňahončák hrá momentálne v seriáli Dunaj, k vašim službám, no od pondelka ho budete môcť vídať aj v novinke Klamstvo. Herec s manželkou Katkou vychovávajú dve krásne dievčatká. Má na nich popri pracovných povinnostiach dostatok času? „Ale áno, ten čas sa dá nájsť. Niekedy je to ťažšie, keď máme obaja prácu a vtedy sa musíme trošku ponaťahovať o to, kto s deťmi bude. Ale napriek tomu si myslím, že s nimi trávime dosť času,” povedal nám.



Jeho baby sú už vo veku, že okamžite spozornia, keď ho zbadajú v televízore. „Keď ma tam zbadajú, tak povedia, že tato je v telke a prečo si v telke? Ale inak neriešime, že tato je herec a mama architektka – sme iba otec a mama."



Na snímke Martin Mňahončák s manželkou Katarínou počas premiéry nového seriálu TV Markíza, Klamstvo. Zdroj: MICHAL SMRČOK

A keďže má doma samé baby, nepotešil by sa do tretice synovi? „Nie, nie, nie ďakujeme. Ale keby sme boli o 10 rokov mladší, tak áno."



