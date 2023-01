Po tom, čo sa stalo Slovensko vazalom nacistického Nemecka, situácia sa začala vyostrovať a začali sa prvé útoky. Strach z druhej svetovej vojny bol všadeprítomný a pociťovali ho už aj Slováci. V tretej časti mladí gardisti napadnú majiteľku penzióna Máriu, ktorá je židovka. Neskôr aj jej vnuka Jakuba. A to rukou im blízkej osoby. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze. Herec Dávid Guttman (Jakub Jablonský), hrá židovského študenta architektúry a vnuka majiteľky penziónu (Mária), kde bývajú dievčatá z oddelenia módy. David je horúca hlava a intelektuál, ktorý bojuje za vyššie princípy. Preto sa po tom, čo situácia na Slovensku začína eskalovať, bez váhania pridá k odbojárom. Organizuje vlastnú bunku odboja v Bratislave a potajme sa s nimi stretáva u seba v izbe, rovno pod nosom Márie. Mária sa oňho bojí, ale David ju nezvykne počúvať. Aj keď by ona najradšej len ticho sedela a prečkala túto dobu, jemu je jasné, že to asi tak ľahko nepôjde. Jeho temperament ho ženie vpred, aj keby to malo byť hlavou proti múru.

Pani Mária doplatí iba na to, že je židovka. Zdroj: TV Markíza

Bola to temná doba

Po nástupe Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 sa v Nemecku v ďalších rokoch neustále zhoršovalo postavenie obyvateľov židovského vierovyznania. Vlna antisemitizmu sa z Nemecka rozšírila aj do ďalších krajín, Slovensko nevynímajúc. Po Mníchovskej dohode v roku 1938, po následnom rozpade Československa a vzniku slovenského štátu sa začalo na Slovensku s výrazným obmedzovaním práv židovského obyvateľstva. Vzorom pre predstaviteľov slovenského ľudáckeho režimu bolo v tomto nacistické Nemecko. Vládni činitelia slovenského štátu považovali v súvislosti s tým za kľúčové zbavenie Židov ich majetku. Židia boli o majetok pripravovaní takzvanými arizáciami a likvidáciami.

