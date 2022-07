Od sporu medzi Simonou Salátovou (28) a Patrikom Rytmusom Vrbovským (45) uplynulo už vyše roka. Komička sa vtedy v Silnej zostave pustila do Dominiky Cibulkovej (33) a pred kamerami jej naložila pre to, že počas koronakrízy vycestovala do exotiky, čím naštvala mnohých Slovákov. Po tejto kritike ju verejne vysmial Rytmus. No a najnovšie nechutne naložila komička elánistovi Jožovi Rážovi (67).

Určite si viacerí pamätajú, ako si Rytmus vystrelil zo Salátovej postavy. Problémom bolo, že jej fotku ešte viac rozšíril pomocou aplikácie. „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov,“ napísal vtedy raper k upravenému záberu zo Silnej zostavy, ktorý zverejnil na Instagrame. Tento jeho prešľap vtedy odsúdila aj manželka Jasmina Alagič. Raper nedávno v rozhovore pre české médiá priznal, že vtedy poriadne prestrelil.



Simona Salátová v apríli v Barcelone. Zdroj: Instagram simonacomedy

Markíza na svojej online platforme Voyo nedávno odvysielala stand-up špeciál „Donaha” so Simonou. No a ten zahŕňa aj pasáž, ako si vystrelila z Joža Ráža. „Viete, na čom vyrástli tí chlapci? Na Eláne. A to sú texty. To sú také texty, že Jožo Ráž musel tak žmúriť nad tým očkom, že mu to ostalo,“ hovorila. A ľudia jej to nedarovali! „Tak to je nechutné. Ona sa urážala, že si niekto robí žarty z jej postavy a sama sa takto odporne naváža do Joža? Fuj, Rytmus mal pravdu,” napísal jej fanúšik.



„Bola mi sympatická, ale vysmievať sa z niekoho, kto má následky po autonehode, je úbohé. Moja zlatá Simona, ty Jožovi Rážovi nesiahaš ani po členky,“ odkazujú jej nahnevaní ľudia.