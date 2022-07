Dominika Cibulková bola minulý rok tŕňom v oku mnohých Slovákov. Dala sa totiž prednostne zaočkovať proti covidu a v čase prísneho lockdownu "provokovala" fotkami z luxusných dovoleniek. Aj preto si blondínku v marci 2021 pozvali do relácie Silná zostava, aby s ňou prebrali práve túto tému. Spolu s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou s nimi bola v štúdiu aj komička Simona Salátová. A tá sa stala obeťou verejného posmešku od rapera Rytmusa.

Raper Rytmus sa verejne ospravedlnil komičke Simone Salátovej za útok na jej postavu v českom rozhovore pre Real Talk. Zdroj: Youtube.com

Rytmus totiž vtedy zverejnil na Instagrame príbeh, v ktorom poukázal na Salátovej plus size krivky a jej fotku v zelených šatách ešte viac rozšíril. No a k nej napísal poriadne drsný popis: „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov." Tento jeho verejný prešľap odsúdila vtedy aj jeho manželka Jasmina Alagič.

Od spomínaného slovného útoku z jeho strany uplynul už viac ako rok a známy raper akoby precitol. Nedávno totiž prijal pozvanie do českej relácie "Real Talk", kde poskytol rozhovor a Salátovej sa verejne ospravedlnil. „Beriem to, že to niekto môže byť, že som zašiel za hranicu. A za to sa môžem kľudne Simone teraz tu pred všetkými omluviť. Že prepáč mi, Simona, ak sa ťa to dotklo. Nebolo to nič osobné, prišlo mi to proste strašne smiešne, že tie šaty som nafúkol,“ prekvapil raper a pokračoval. „Simonka, prepáč mi. Nechcel som ťa takto uraziť. Chcel som rozosmiať ľudí. A mrzí ma to aj pred mojim synom, nechcem, aby bol takýto,“ dodal Patrik.



