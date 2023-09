Kto by to povedal! Tesne pred smrťou Vaša Patejdla bol uňho doma Jožo Ráž a Jano Baláž. A skončilo sa to veľkou roztržkou, po ktorej elánistov vyhodili z domu. Prekvapí vás, že dôvodom bola práca?

Textár, moderátor a zabávač Boris Filan (74) bol hosťom relácie RTVS s názvom Do kríža. V relácií priznal, čo sa dialo pred smrťou Vaša Patejdla. Jeho manželka Miluška podľa neho vyhodila Joža Ráža, Jana Baláža a manažérku kapely Karotku Halenárovú z ich domu.

"Vašo sa dostal do situácie mojich kamarátov muzikantov, ktorí v istom veku nedokážu obmedziť hranie a naopak hrajú čoraz viac, dvakrát aj trikrát denne. Lebo keď to obmedzia, tak cítia prázdno. Lebo robiť v ich veku niečo iné, je neskoro. Ale keď príde vystupovať, všetci ho rešpektujú a keď niečo povie tak ho počúvajú,“ vysvetľoval v relácií Filan.

A objasnil, čo sa dialo v dome Patejdla krátko pred jeho smrťou. "Vašo išiel do Prahy a tam dostal toľko príležitostí, že to bolo až nebezpečné. Dva mesiace pred jeho odchodom sa stalo to, že u seba usporiadal záhradnú slávnosť a Jožo, Jano a Karotka tam boli a stretli sa prvýkrát s manažérom, ktorý Vaša hnal z kšeftu do kšeftu. Večer bol v Prahe, poobede v Košiciach a večer v Prešove. Stále bol výborný,“ povedal Boris Filan na margo kamaráta zo skupiny Elán.

Ráž, ktorý je známy svojim podrezaným jazykom, sa totiž na záhradnej slávnosti u Patejdla dostal do konfliktu s Vašovým manažérom. "A Jožo povedal tomu manažérovi.:Počúvaj, veď ty ho zabiješ. To bol taký konflikt, že Vašova manželka Jána, Joža a Karotku vyhodila z domu,“ priznal Filan šokujúci konflikt, ktorý sa udial pred smrťou hudobnej legendy. Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve RTVS TU.